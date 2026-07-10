Салат "Баклажанный рай" с куриной грудкой: рецепт на обед или ужин

Салат "Баклажанный рай". Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных баклажанов, нежной куриной грудки и свежих помидоров делает блюдо легким, но в то же время питательным. Ароматная зелень и чеснок придают салату особый вкус и аппетитный аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

отварная куриная грудка — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

петрушка — 1 небольшой пучок;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать баклажаны ломтиками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце и дать немного остыть. Разорвать баклажаны руками на полоски и переложить в миску. Отварную куриную грудку разделить на волокна и добавить к баклажанам. Удалить из помидоров сочную серединку, нарезать мякоть тонкими полосками и добавить в салат. Измельчить петрушку, натереть чеснок и смешать с остальными ингредиентами. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать. По желанию поставить в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкус стал ещё более насыщенным.

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