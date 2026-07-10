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Салат "Баклажанный рай" с куриной грудкой: рецепт на обед или ужин

10 июля 2026 12:34
Салат "Баклажанный рай". Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных баклажанов, нежной куриной грудки и свежих помидоров делает блюдо легким, но в то же время питательным. Ароматная зелень и чеснок придают салату особый вкус и аппетитный аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • отварная куриная грудка — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • петрушка — 1 небольшой пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать баклажаны ломтиками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
  2. Выложить на бумажное полотенце и дать немного остыть.
  3. Разорвать баклажаны руками на полоски и переложить в миску.
  4. Отварную куриную грудку разделить на волокна и добавить к баклажанам.
  5. Удалить из помидоров сочную серединку, нарезать мякоть тонкими полосками и добавить в салат.
  6. Измельчить петрушку, натереть чеснок и смешать с остальными ингредиентами.
  7. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
  8. По желанию поставить в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкус стал ещё более насыщенным.

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