Салат Галя с копченой курицей и сыром за 4 минуты — рецепт приготовления без варки и жарки

Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат идеально подходит для тех, кто хочет вкусное блюдо за считанные минуты. Никакой варки и жарки — просто смешайте четыре основных ингредиента с майонезом, и получите ароматную, сытную закуску на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриная грудка копченая — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 200 г;

чеснок — 1 зуб;

укроп — 1 пучок;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать копченую куриную грудку и твердый сыр кубиками, выложить в салатницу. Добавить нарезанный кубиками огурец, всыпать консервированную кукурузу.

Курица и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выдавить чеснок через пресс, измельчить укроп, добавить майонез.

Огурцы и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua



Хорошо перемешать — и салат готов к подаче. Быстро, просто и очень вкусно.

Готовый салат Фото: gospodynka.com.ua

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