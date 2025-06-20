Салат Галя с копченой курицей и сыром за 4 минуты — рецепт приготовления без варки и жарки

Салат "Галя" за 4 мин. из 4 продуктов — ничего варить не нужно
Этот салат идеально подходит для тех, кто хочет вкусное блюдо за считанные минуты. Никакой варки и жарки — просто смешайте четыре основных ингредиента с майонезом, и получите ароматную, сытную закуску на каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриная грудка копченая — 200 г;
- твердый сыр — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- чеснок — 1 зуб;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать копченую куриную грудку и твердый сыр кубиками, выложить в салатницу. Добавить нарезанный кубиками огурец, всыпать консервированную кукурузу.
Выдавить чеснок через пресс, измельчить укроп, добавить майонез.
Хорошо перемешать — и салат готов к подаче. Быстро, просто и очень вкусно.
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