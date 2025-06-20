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Салат "Галя" за 4 мин. из 4 продуктов — ничего варить не нужно

20 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Галя с копченой курицей и сыром за 4 минуты — рецепт приготовления без варки и жарки
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат идеально подходит для тех, кто хочет вкусное блюдо за считанные минуты. Никакой варки и жарки — просто смешайте четыре основных ингредиента с майонезом, и получите ароматную, сытную закуску на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка копченая — 200 г;
  • твердый сыр — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • чеснок — 1 зуб;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать копченую куриную грудку и твердый сыр кубиками, выложить в салатницу. Добавить нарезанный кубиками огурец, всыпать консервированную кукурузу.

салат за 4 хвилини із 4 продуктів
Курица и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выдавить чеснок через пресс, измельчить укроп, добавить майонез.

салат з кукурудзою та куркою
Огурцы и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua


Хорошо перемешать — и салат готов к подаче. Быстро, просто и очень вкусно.

смачний салат з кукурудзою та куркою
Готовый салат Фото: gospodynka.com.ua

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