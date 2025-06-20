Салат Галя з копченою куркою та сиром за 4 хвилини — рецепт приготування без варіння і смаження

Салат "Галя" за 4 хв. із 4 продуктів — нічого варити не потрібно
Цей салат ідеально підходить для тих, хто хоче смачну страву за лічені хвилини. Ніякого варіння й смаження — просто змішайте чотири основні інгредієнти з майонезом, і отримаєте ароматну, ситну закуску на кожен день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка копчена — 200 г;
- твердий сир — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- кукурудза консервована — 200 г;
- часник — 1 зуб.;
- кріп — 1 пучок;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати копчену курячу грудку та твердий сир кубиками, викласти в салатницю. Додати нарізаний кубиками огірок, всипати консервовану кукурудзу.
Видавити часник через прес, подрібнити кріп, додати майонез.
Добре перемішати — і салат готовий до подачі. Швидко, просто та дуже смачно.
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