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Головна arrow Смак arrow Салат "Галя" за 4 хв. із 4 продуктів — нічого варити не потрібно arrow

Салат "Галя" за 4 хв. із 4 продуктів — нічого варити не потрібно

20 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Галя з копченою куркою та сиром за 4 хвилини — рецепт приготування без варіння і смаження
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат ідеально підходить для тих, хто хоче смачну страву за лічені хвилини. Ніякого варіння й смаження — просто змішайте чотири основні інгредієнти з майонезом, і отримаєте ароматну, ситну закуску на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка копчена — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • часник — 1 зуб.;
  • кріп — 1 пучок;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курячу грудку та твердий сир кубиками, викласти в салатницю. Додати нарізаний кубиками огірок, всипати консервовану кукурудзу.

салат за 4 хвилини із 4 продуктів
Курка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Видавити часник через прес, подрібнити кріп, додати майонез.

салат з кукурудзою та куркою
Огірки та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua


Добре перемішати — і салат готовий до подачі. Швидко, просто та дуже смачно.

смачний салат з кукурудзою та куркою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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