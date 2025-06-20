Салат Галя з копченою куркою та сиром за 4 хвилини — рецепт приготування без варіння і смаження

Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат ідеально підходить для тих, хто хоче смачну страву за лічені хвилини. Ніякого варіння й смаження — просто змішайте чотири основні інгредієнти з майонезом, і отримаєте ароматну, ситну закуску на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряча грудка копчена — 200 г;

твердий сир — 200 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

кукурудза консервована — 200 г;

часник — 1 зуб.;

кріп — 1 пучок;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курячу грудку та твердий сир кубиками, викласти в салатницю. Додати нарізаний кубиками огірок, всипати консервовану кукурудзу.

Курка та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Видавити часник через прес, подрібнити кріп, додати майонез.

Огірки та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua



Добре перемішати — і салат готовий до подачі. Швидко, просто та дуже смачно.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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