Салат из баклажанов за 5 минут: секрет в соевом соусе

Салат из баклажанов и перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Салат из баклажанов и сладкого перца получается сочным, ароматным и пикантным. Особый вкус блюду придает заправка из соевого соуса, чеснока, лимонного сока и кунжута. А еще вкуснее эта закуска становится после охлаждения, когда овощи хорошо пропитаются соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 900 г;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сладкий перец — 1 шт.;

петрушка — по вкусу.

Для заправки:

растительное масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

сок половины лимона;

кунжут — 2 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика.

Салат из баклажанов и перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны вымыть и частично очистить от кожуры, оставляя продольные полоски. Нарезать брусочками, посыпать солью, перемешать и оставить на несколько минут. Сладкий перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Петрушку мелко нарезать. Баклажаны промокнуть бумажными полотенцами, добавить две столовые ложки растительного масла и хорошо перемешать. Выложить баклажаны на хорошо разогретую сухую сковороду. Обжарить на среднем огне до мягкости и легкой румяности, постоянно перемешивая. Готовые баклажаны переложить в большую миску, добавить сладкий перец и петрушку. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, лимонный сок, кунжут, паприку, сахар и черный молотый перец. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и перемешать. Полить овощи готовой заправкой и аккуратно перемешать. Закуску можно подавать сразу или поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы баклажаны хорошо пропитались соусом.

Готовый салат получается ароматным, пикантным и в меру острым. Его можно подавать к картофелю, мясу или как самостоятельную холодную закуску.

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