Капустный салат на зиму: сочная овощная заготовка

Салат из капусты на зиму "3-1-1": рецепт с идеальными пропорциями
Ua ru
4 октября 2026 15:04
Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua
В этом салате сочетаются хрустящая капуста и сочные сезонные овощи. После настаивания овощи дают сок, а последующая термическая обработка помогает подготовить салат к хранению.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 3 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук — 500 г;
- сахар — 6 ст. л.;
- соль — 6 ч. л.;
- подсолнечное масло — 100 мл;
- уксусная эссенция 70% — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать, добавить сахар и соль и оставить, чтобы они пустили сок.
- Морковь натереть, лук нарезать полукольцами, перец — соломкой.
- Добавить овощи к помидорам, перемешать. Капусту тонко нашинковать, добавить к овощной смеси вместе с растительным маслом и уксусной эссенцией.
- Оставить салат примерно на 3 часа при комнатной температуре, периодически перемешивая.
- Разложить по подготовленным банкам, накрыть крышками и стерилизовать в большой кастрюле с водой до получаса.
- Банки осторожно достать, герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.
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