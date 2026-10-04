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Главная Вкус Салат из капусты на зиму "3-1-1": рецепт с идеальными пропорциями

Салат из капусты на зиму "3-1-1": рецепт с идеальными пропорциями

Ua ru
4 октября 2026 15:04
Капустный салат на зиму: сочная овощная заготовка
Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

В этом салате сочетаются хрустящая капуста и сочные сезонные овощи. После настаивания овощи дают сок, а последующая термическая обработка помогает подготовить салат к хранению.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 3 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 500 г;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • соль — 6 ч. л.;
  • подсолнечное масло — 100 мл;
  • уксусная эссенция 70% — ½ ч. л.
рецепт салату з капустою на зиму
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать, добавить сахар и соль и оставить, чтобы они пустили сок.
  2. Морковь натереть, лук нарезать полукольцами, перец — соломкой.
  3. Добавить овощи к помидорам, перемешать. Капусту тонко нашинковать, добавить к овощной смеси вместе с растительным маслом и уксусной эссенцией.
  4. Оставить салат примерно на 3 часа при комнатной температуре, периодически перемешивая.
  5. Разложить по подготовленным банкам, накрыть крышками и стерилизовать в большой кастрюле с водой до получаса.
  6. Банки осторожно достать, герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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