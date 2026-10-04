Капустный салат на зиму: сочная овощная заготовка

Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

В этом салате сочетаются хрустящая капуста и сочные сезонные овощи. После настаивания овощи дают сок, а последующая термическая обработка помогает подготовить салат к хранению.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

белокочанная капуста — 3 кг;

помидоры — 1,5 кг;

болгарский перец — 1 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 500 г;

сахар — 6 ст. л.;

соль — 6 ч. л.;

подсолнечное масло — 100 мл;

уксусная эссенция 70% — ½ ч. л.

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры нарезать, добавить сахар и соль и оставить, чтобы они пустили сок. Морковь натереть, лук нарезать полукольцами, перец — соломкой. Добавить овощи к помидорам, перемешать. Капусту тонко нашинковать, добавить к овощной смеси вместе с растительным маслом и уксусной эссенцией. Оставить салат примерно на 3 часа при комнатной температуре, периодически перемешивая. Разложить по подготовленным банкам, накрыть крышками и стерилизовать в большой кастрюле с водой до получаса. Банки осторожно достать, герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Читайте также:

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.