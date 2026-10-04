Капустяний салат на зиму: соковита овочева заготівля

Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат поєднує хрумку капусту та соковиті сезонні овочі. Після настоювання овочі пускають сік, а подальша теплова обробка допомагає підготувати салат до зберігання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 3 кг;

помідори — 1,5 кг;

болгарський перець — 1 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 500 г;

цукор — 6 ст. л.;

сіль — 6 ч. л.;

соняшникова олія — 100 мл;

оцтова есенція 70% — ½ ч. л.

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори нарізати, додати цукор і сіль та залишити, щоб вони пустили сік. Моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою. Додати овочі до помідорів, перемішати. Капусту тонко нашаткувати, додати до овочевої суміші разом з олією та оцтовою есенцією. Залишити салат приблизно на 3 години при кімнатній температурі, періодично перемішуючи. Розкласти в підготовлені банки, накрити кришками та стерилізувати у великій каструлі з водою до пів години. Банки обережно дістати, герметично закрити, перевернути та залишити до повного охолодження.

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