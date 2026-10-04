Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з капусти на зиму "3-1-1": рецепт з ідеальними пропорціями

Салат з капусти на зиму "3-1-1": рецепт з ідеальними пропорціями

Ua ru
4 жовтня 2026 15:04
Капустяний салат на зиму: соковита овочева заготівля
Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат поєднує хрумку капусту та соковиті сезонні овочі. Після настоювання овочі пускають сік, а подальша теплова обробка допомагає підготувати салат до зберігання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 3 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • болгарський перець — 1 кг;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 500 г;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • сіль — 6 ч. л.;
  • соняшникова олія — 100 мл;
  • оцтова есенція 70% — ½ ч. л.
рецепт салату з капустою на зиму
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати, додати цукор і сіль та залишити, щоб вони пустили сік.
  2. Моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою.
  3. Додати овочі до помідорів, перемішати. Капусту тонко нашаткувати, додати до овочевої суміші разом з олією та оцтовою есенцією.
  4. Залишити салат приблизно на 3 години при кімнатній температурі, періодично перемішуючи.
  5. Розкласти в підготовлені банки, накрити кришками та стерилізувати у великій каструлі з водою до пів години.
  6. Банки обережно дістати, герметично закрити, перевернути та залишити до повного охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Читайте також:

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

салат рецепт капуста на зиму маринована капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації