Капустяний салат на зиму: соковита овочева заготівля

Салат з капусти на зиму "3-1-1": рецепт з ідеальними пропорціями
Ua ru
4 жовтня 2026 15:04
Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат поєднує хрумку капусту та соковиті сезонні овочі. Після настоювання овочі пускають сік, а подальша теплова обробка допомагає підготувати салат до зберігання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 3 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- болгарський перець — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 500 г;
- цукор — 6 ст. л.;
- сіль — 6 ч. л.;
- соняшникова олія — 100 мл;
- оцтова есенція 70% — ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати, додати цукор і сіль та залишити, щоб вони пустили сік.
- Моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою.
- Додати овочі до помідорів, перемішати. Капусту тонко нашаткувати, додати до овочевої суміші разом з олією та оцтовою есенцією.
- Залишити салат приблизно на 3 години при кімнатній температурі, періодично перемішуючи.
- Розкласти в підготовлені банки, накрити кришками та стерилізувати у великій каструлі з водою до пів години.
- Банки обережно дістати, герметично закрити, перевернути та залишити до повного охолодження.
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