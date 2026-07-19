Салат из огурцов "Базарный": рецепт на зиму с приправой "10 овощей"
Если хочется заготовить на зиму вкусный салат из огурцов без сложных ингредиентов, этот рецепт стоит попробовать. Огурцы остаются хрустящими, лук — нежным, а ароматный укроп и овощная приправа придают заготовке насыщенный вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- лук репчатый — 500 г;
- укроп — 1 большой пучок;
- приправа "10 овощей" — 30 г;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 120 г;
- уксус 9% — 200 мл;
- рафинированное масло — 150 мл;
- чёрный молотый перец — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа, после чего нарезать кружочками.
- Лук нарезать полукольцами, укроп мелко порубить.
- Смешать овощи с приправой, солью, сахаром, черным перцем, уксусом и растительным маслом.
- Хорошо перемешать и оставить на 2–3 часа, чтобы огурцы пустили сок.
- Разложить салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
- Стерилизовать банки объемом 0,5 л примерно 15 минут, а литровые — 20 минут после закипания воды.
- Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в прохладном тёмном месте.
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