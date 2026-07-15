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Главная Вкус Салат из огурцов "Нежинский": тот самый популярный рецепт заготовки на зиму

Салат из огурцов "Нежинский": тот самый популярный рецепт заготовки на зиму

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 01:04
Салат из огурцов Нежинский на зиму: классический рецепт хрустящей домашней заготовки
Салат из огурцов "Нежинский". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Нежинский" уже много лет остается одной из самых популярных зимних заготовок. Он готовится из простых ингредиентов, не требует сложных этапов, а огурцы получаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу. Такая заготовка прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или может служить самостоятельной закуской.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 банки по 0,5 л):

  • огурцы — 2 кг;
  • лук репчатый — 500 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.;
  • чёрный перец горошком — по вкусу.
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Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать кольцами, а лук — тонкими кольцами или полукольцами.
  2. Смешать овощи с измельченным укропом, солью, сахаром и черным перцем.
  3. Оставить примерно на 1 час, чтобы огурцы пустили сок.
  4. Добавить уксус, ещё раз перемешать и разложить салат вместе с соком по стерилизованным банкам.
  5. Поставить банки в кастрюлю с водой, довести до кипения и стерилизовать около 20 минут.
  6. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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