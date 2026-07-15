Салат из огурцов Нежинский на зиму: классический рецепт хрустящей домашней заготовки

Салат из огурцов "Нежинский". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Нежинский" уже много лет остается одной из самых популярных зимних заготовок. Он готовится из простых ингредиентов, не требует сложных этапов, а огурцы получаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу. Такая заготовка прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или может служить самостоятельной закуской.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 банки по 0,5 л):

огурцы — 2 кг;

лук репчатый — 500 г;

укроп — 1 пучок;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.;

чёрный перец горошком — по вкусу.

Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы нарезать кольцами, а лук — тонкими кольцами или полукольцами. Смешать овощи с измельченным укропом, солью, сахаром и черным перцем. Оставить примерно на 1 час, чтобы огурцы пустили сок. Добавить уксус, ещё раз перемешать и разложить салат вместе с соком по стерилизованным банкам. Поставить банки в кастрюлю с водой, довести до кипения и стерилизовать около 20 минут. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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