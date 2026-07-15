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Головна Смак Салат з огірків "Ніжинський": той самий популяриний рецепт заготовки на зиму

Салат з огірків "Ніжинський": той самий популяриний рецепт заготовки на зиму

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 01:04
Салат з огірків Ніжинський на зиму: класичний рецепт хрусткої домашньої заготовки
Салат з огірків "Ніжинський". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Ніжинський" уже багато років залишається однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Він готується з простих інгредієнтів, не потребує складних етапів, а огірки виходять хрусткими, соковитими та насиченими смаком. Така консервація чудово смакує до картоплі, м'ясних страв або як самостійна закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 банки по 0.5 л:):

  • огірки — 2 кг;
  • цибуля ріпчаста — 500 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 4 ст. л.;
  • чорний перець горошком — за смаком.
рецепт салату ніжинський
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати кільцями, а цибулю — тонкими кільцями або півкільцями.
  2. Змішати овочі з подрібненим кропом, сіллю, цукром і чорним перцем.
  3. Залишити приблизно на 1 годину, щоб огірки пустили сік.
  4. Додати оцет, ще раз перемішати та розкласти салат разом із соком у стерилізовані банки.
  5. Поставити банки в каструлю з водою, довести до кипіння та стерилізувати близько 20 хвилин.
  6. Закатати кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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рецепт мариновані огірки заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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