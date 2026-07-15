Салат з огірків Ніжинський на зиму: класичний рецепт хрусткої домашньої заготовки

Салат з огірків "Ніжинський". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Ніжинський" уже багато років залишається однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Він готується з простих інгредієнтів, не потребує складних етапів, а огірки виходять хрусткими, соковитими та насиченими смаком. Така консервація чудово смакує до картоплі, м'ясних страв або як самостійна закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 банки по 0.5 л:):

огірки — 2 кг;

цибуля ріпчаста — 500 г;

кріп — 1 пучок;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.;

чорний перець горошком — за смаком.

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки нарізати кільцями, а цибулю — тонкими кільцями або півкільцями. Змішати овочі з подрібненим кропом, сіллю, цукром і чорним перцем. Залишити приблизно на 1 годину, щоб огірки пустили сік. Додати оцет, ще раз перемішати та розкласти салат разом із соком у стерилізовані банки. Поставити банки в каструлю з водою, довести до кипіння та стерилізувати близько 20 хвилин. Закатати кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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