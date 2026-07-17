Салат из огурцов №1 на зиму: рецепт без стерилизации и лишних хлопот

Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если сезон огурцов в самом разгаре, самое время приготовить вкусную домашнюю заготовку на зиму. В этом салате сочетаются хрустящие огурцы, ароматная томатная заливка, лук, чеснок и специи. Готовится без стерилизации банок с готовым салатом, что значительно упрощает процесс, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 4 кг (в нарезанном виде);

спелые помидоры — 2,5 кг;

репчатый лук — 1 кг;

чеснок — 100 г;

сахар — 200 г;

соль — 30 г;

гвоздика — 4 бутона;

черный перец горошком — 30 шт.;

острый молотый красный перец — 1 ч. л.;

молотая корица — ⅓ ч. л.;

уксус 9% — 150 мл;

рафинированное масло — 200 мл;

петрушка — 1 большой пучок.

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 3–5 часов, обрезать кончики и нарезать крупными кубиками. Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать кубиками, чеснок мелко порубить. Томатную массу довести до кипения, добавить соль, сахар, растительное масло, гвоздику, перец и корицу. Добавить лук и чеснок, после повторного закипания варить 20 минут. Влить уксус, добавить огурцы и тушить ещё около 20 минут, пока они не изменят цвет. За 5 минут до готовности добавить измельченную петрушку и перемешать. Готовый горячий салат разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Хранить заготовку в прохладном тёмном месте. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 13 банок по 500 мл.

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