Салат из огурцов №1 на зиму: рецепт без стерилизации и лишних хлопот
Если сезон огурцов в самом разгаре, самое время приготовить вкусную домашнюю заготовку на зиму. В этом салате сочетаются хрустящие огурцы, ароматная томатная заливка, лук, чеснок и специи. Готовится без стерилизации банок с готовым салатом, что значительно упрощает процесс, а результат всегда радует насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 4 кг (в нарезанном виде);
- спелые помидоры — 2,5 кг;
- репчатый лук — 1 кг;
- чеснок — 100 г;
- сахар — 200 г;
- соль — 30 г;
- гвоздика — 4 бутона;
- черный перец горошком — 30 шт.;
- острый молотый красный перец — 1 ч. л.;
- молотая корица — ⅓ ч. л.;
- уксус 9% — 150 мл;
- рафинированное масло — 200 мл;
- петрушка — 1 большой пучок.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 3–5 часов, обрезать кончики и нарезать крупными кубиками.
- Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать кубиками, чеснок мелко порубить.
- Томатную массу довести до кипения, добавить соль, сахар, растительное масло, гвоздику, перец и корицу.
- Добавить лук и чеснок, после повторного закипания варить 20 минут.
- Влить уксус, добавить огурцы и тушить ещё около 20 минут, пока они не изменят цвет.
- За 5 минут до готовности добавить измельченную петрушку и перемешать.
- Готовый горячий салат разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.
Хранить заготовку в прохладном тёмном месте. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 13 банок по 500 мл.
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