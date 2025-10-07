Салат из зеленых помидоров на зиму — простой рецепт, который все любят

Салат из зеленых помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете проверенный рецепт салата на зиму, этот вариант из зеленых помидоров — настоящая классика. Он получается ароматным, хрустящим и насыщенным, прекрасно хранится и подходит к любому блюду. Готовить легко, а результат превосходит ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

зеленые помидоры — 3 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

болгарский перец (уже почищенный) — 1 кг;

сахар — 6 ст. л.;

соль — 3 ст. л. (регулируйте по своему вкусу);

масло — 1 стакан (200 мл.);

уксус 9% — 70 мл.

Способ приготовления

Овощи тщательно помыть и подготовить: помидоры нарезать небольшими дольками, болгарский перец — тонкой соломкой, лук — полукольцами, а морковь натереть на терке для корейской моркови. Именно такая форма нарезки поможет салату выглядеть привлекательно даже зимой, когда откроете банку.

Зеленые помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску сложить все нарезанные овощи. Добавить сахар, соль, масло и уксус. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маринадом. Оставить на 1,5 часа при комнатной температуре — за это время овощи пустят сок и станут мягкими.

Помидоры и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить смесь в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 30 минут на среднем огне, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели. Когда блюдо загустеет, а цвета станут насыщенными, можно раскладывать салат в стерилизованные банки.

Салат с помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания под полотенцем. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 4 литра готового салата.

