Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Вкус Салат из зеленых помидоров на зиму — это тот самый рецепт

Салат из зеленых помидоров на зиму — это тот самый рецепт

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 00:44
Салат из зеленых помидоров на зиму — простой рецепт, который все любят
Салат из зеленых помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете проверенный рецепт салата на зиму, этот вариант из зеленых помидоров — настоящая классика. Он получается ароматным, хрустящим и насыщенным, прекрасно хранится и подходит к любому блюду. Готовить легко, а результат превосходит ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • зеленые помидоры — 3 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • болгарский перец (уже почищенный) — 1 кг;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • соль — 3 ст. л. (регулируйте по своему вкусу);
  • масло — 1 стакан (200 мл.);
  • уксус 9% — 70 мл.

Способ приготовления

Овощи тщательно помыть и подготовить: помидоры нарезать небольшими дольками, болгарский перец — тонкой соломкой, лук — полукольцами, а морковь натереть на терке для корейской моркови. Именно такая форма нарезки поможет салату выглядеть привлекательно даже зимой, когда откроете банку.

зелені помідори на зиму
Зеленые помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску сложить все нарезанные овощи. Добавить сахар, соль, масло и уксус. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маринадом. Оставить на 1,5 часа при комнатной температуре — за это время овощи пустят сок и станут мягкими.

салат з зеленими помідорами
Помидоры и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить смесь в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 30 минут на среднем огне, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели. Когда блюдо загустеет, а цвета станут насыщенными, можно раскладывать салат в стерилизованные банки.

салат з зеленими помідорами на зиму
Салат с помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания под полотенцем. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 4 литра готового салата.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

