Салат із зелених помідорів на зиму — простий рецепт, який усі люблять

Салат із зелених помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви шукаєте перевірений рецепт салату на зиму, цей варіант із зелених помідорів — справжня класика. Він виходить ароматним, хрустким і насиченим, чудово зберігається та пасує до будь-якої страви. Готувати легко, а результат перевершує очікування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

зелені помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

болгарський перець (вже почищений) — 1 кг;

цукор — 6 ст. л.;

сіль — 3 ст. л. (регулюйте до свого смаку);

олія — 1 склянка (200 мл.);

оцет 9% — 70 мл.

Спосіб приготування

Овочі ретельно помити й підготувати: помідори нарізати невеликими часточками, болгарський перець — тонкою соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на тертці для корейської моркви. Саме така форма нарізки допоможе салату виглядати привабливо навіть узимку, коли відкриєте банку.

Зелені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску скласти всі нарізані овочі. Додати цукор, сіль, олію та оцет. Добре перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися маринадом. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі — за цей час овочі пустять сік і стануть м’якими.

Помідори та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у велику каструлю, довести до кипіння та варити близько 30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб овочі не пригоріли. Коли страва загусне, а кольори стануть насиченими, можна розкладати салат у стерилізовані банки.

Салат з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження під рушником. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 4 літри готового салату.

