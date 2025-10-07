Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Смак Салат із зелених помідорів на зиму — це той самий рецепт

Салат із зелених помідорів на зиму — це той самий рецепт

Дата публікації: 7 жовтня 2025 00:44
Салат із зелених помідорів на зиму — простий рецепт, який усі люблять
Салат із зелених помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви шукаєте перевірений рецепт салату на зиму, цей варіант із зелених помідорів — справжня класика. Він виходить ароматним, хрустким і насиченим, чудово зберігається та пасує до будь-якої страви. Готувати легко, а результат перевершує очікування. 

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • зелені помідори — 3 кг;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • болгарський перець (вже почищений) — 1 кг;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • сіль — 3 ст. л. (регулюйте до свого смаку);
  • олія — 1 склянка (200 мл.);
  • оцет 9% — 70 мл.

Спосіб приготування

Овочі ретельно помити й підготувати: помідори нарізати невеликими часточками, болгарський перець — тонкою соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на тертці для корейської моркви. Саме така форма нарізки допоможе салату виглядати привабливо навіть узимку, коли відкриєте банку.

зелені помідори на зиму
Зелені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску скласти всі нарізані овочі. Додати цукор, сіль, олію та оцет. Добре перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися маринадом. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі — за цей час овочі пустять сік і стануть м’якими.

салат з зеленими помідорами
Помідори та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у велику каструлю, довести до кипіння та варити близько 30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб овочі не пригоріли. Коли страва загусне, а кольори стануть насиченими, можна розкладати салат у стерилізовані банки.

салат з зеленими помідорами на зиму
Салат з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження під рушником. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 4 літри готового салату.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

консервація рецепт помідори заготівля на зиму салат на зиму зелені помідори
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
