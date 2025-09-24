Салат з рисом Премія на зиму — рецепт приготування смачної консервації з фото

Салат з рисом "Премія" на зиму — жодна заготівля не зрівняється
Салат з рисом "Премія" на зиму — це класична заготівля, яка стане справжнім порятунком у холодний сезон. Соковиті помідори, ароматний перець, морква й ніжний рис утворюють густу та ситну страву, що чудово смакує з хлібом або як гарнір. Цей рецепт перевірений часом і щоразу доводить: жодна інша консервація не зрівняється з таким салатом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- рис сирий — 250 г;
- помідори — 2 кг (в очищеному вигляді);
- цибуля — 500 г;
- перець болгарський — 500 г;
- морква — 500 г;
- олія — 200 г;
- сіль — 25 г;
- цукор — 75 г;
- оцет 9% — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Рис промити у кількох водах до прозорості, залити окропом і залишити настоюватися, поки готуються овочі.
Цибулю нарізати тонкою соломкою після короткого замочування у воді. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, зробивши коротку соломку. Болгарський перець нарізати смужками.
У велику каструлю влити олію, злегка розігріти й викласти цибулю. Обсмажувати 5–7 хвилин до м’якості, додати моркву та тушкувати ще 7–10 хвилин під кришкою. Помідори подрібнити у блендері чи подрібнювачі (шкірку не знімати) й влити у каструлю. Довести суміш до закипання. Додати перець, перемішати й тушкувати ще 5 хвилин.
Рис відцідити й висипати у каструлю з овочами. Додати сіль та цукор, перемішати. Тушкувати на середньому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи, щоб рис не пригорів. Кришку тримати злегка прочиненою.
Коли рис стане м’яким, додати оцет, проварити ще 2 хвилини. Спробувати на сіль і цукор, за потреби відкоригувати. Готовий гарячий салат розкласти у стерилізовані банки до самого верху, злегка постукуючи по столу, щоб не залишалося повітря. Закрити стерилізованими кришками й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.
