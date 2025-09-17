Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Салат з запечених баклажанів на зиму — фаворит серед консервації arrow

Салат з запечених баклажанів на зиму — фаворит серед консервації

17 вересня 2025 01:02
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з запечених баклажанів на зиму — рецепт ароматної та соковитої заготівлі
Салат з запечених баклажанів. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат із запечених баклажанів стане вашим фаворитом серед зимових заготівель. Ніжні баклажани, солодкий перець і ароматні помідори з часником та прянощами створюють насичений смак, який чудово підходить як самостійна закуска або доповнення до гарячих страв. Легко готувати та просто зберігати — ідеальний варіант для зимових вечорів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1 кг;
  • перець болгарський — 0,5 кг;
  • помідори — 0,5 кг;
  • перець духмяний — по 2 горошини в кожну банку;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • олія — 100 г;
  • оцет 9% — 15 г;
  • цукор — 30 г;
  • сіль — 10 г.

Спосіб приготування

Баклажани помити, обсушити й запекти в духовці до м’якості, після чого очистити від шкірки. Болгарський перець також запекти, остудити й зняти шкірку.

заготовка на зиму
Підготовка помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори обшпарити окропом, зняти шкірку й нарізати шматочками. Усі овочі нарізати кубиками або смужками за власним уподобанням.

рецепт заготовки на зиму
Нарізані баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати баклажани, перець і помідори, додати подрібнений часник, сіль, цукор, оцет та олію.

салат на зиму з баклажанами та помідорами
Запечені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Добре перемішати, щоб овочі просочилися маринадом. Розкласти салат у стерилізовані банки, у кожну покласти по 2 горошини духмяного перцю.

смачний рецепт салату на зиму з баклажанми
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити кришками та стерилізувати 20 хвилин від моменту закипання води. Закрутити герметично, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

консервація рецепт заготівля на зиму салат на зиму солодкий перець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації