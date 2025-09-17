Салат з запечених баклажанів на зиму — рецепт ароматної та соковитої заготівлі

Салат з запечених баклажанів на зиму — фаворит серед консервації
Цей салат із запечених баклажанів стане вашим фаворитом серед зимових заготівель. Ніжні баклажани, солодкий перець і ароматні помідори з часником та прянощами створюють насичений смак, який чудово підходить як самостійна закуска або доповнення до гарячих страв. Легко готувати та просто зберігати — ідеальний варіант для зимових вечорів.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1 кг;
- перець болгарський — 0,5 кг;
- помідори — 0,5 кг;
- перець духмяний — по 2 горошини в кожну банку;
- часник — 2–3 зубчики;
- олія — 100 г;
- оцет 9% — 15 г;
- цукор — 30 г;
- сіль — 10 г.
Спосіб приготування
Баклажани помити, обсушити й запекти в духовці до м’якості, після чого очистити від шкірки. Болгарський перець також запекти, остудити й зняти шкірку.
Помідори обшпарити окропом, зняти шкірку й нарізати шматочками. Усі овочі нарізати кубиками або смужками за власним уподобанням.
У глибокій мисці змішати баклажани, перець і помідори, додати подрібнений часник, сіль, цукор, оцет та олію.
Добре перемішати, щоб овочі просочилися маринадом. Розкласти салат у стерилізовані банки, у кожну покласти по 2 горошини духмяного перцю.
Банки накрити кришками та стерилізувати 20 хвилин від моменту закипання води. Закрутити герметично, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!