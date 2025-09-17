Салат з запечених баклажанів на зиму — рецепт ароматної та соковитої заготівлі

Салат з запечених баклажанів. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із запечених баклажанів стане вашим фаворитом серед зимових заготівель. Ніжні баклажани, солодкий перець і ароматні помідори з часником та прянощами створюють насичений смак, який чудово підходить як самостійна закуска або доповнення до гарячих страв. Легко готувати та просто зберігати — ідеальний варіант для зимових вечорів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

баклажани — 1 кг;

перець болгарський — 0,5 кг;

помідори — 0,5 кг;

перець духмяний — по 2 горошини в кожну банку;

часник — 2–3 зубчики;

олія — 100 г;

оцет 9% — 15 г;

цукор — 30 г;

сіль — 10 г.

Спосіб приготування

Баклажани помити, обсушити й запекти в духовці до м’якості, після чого очистити від шкірки. Болгарський перець також запекти, остудити й зняти шкірку.

Підготовка помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори обшпарити окропом, зняти шкірку й нарізати шматочками. Усі овочі нарізати кубиками або смужками за власним уподобанням.

Нарізані баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати баклажани, перець і помідори, додати подрібнений часник, сіль, цукор, оцет та олію.

Запечені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Добре перемішати, щоб овочі просочилися маринадом. Розкласти салат у стерилізовані банки, у кожну покласти по 2 горошини духмяного перцю.

Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити кришками та стерилізувати 20 хвилин від моменту закипання води. Закрутити герметично, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

