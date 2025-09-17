Салат из запеченных баклажанов на зиму — рецепт ароматной и сочной заготовки

Салат из запеченных баклажанов. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат из запеченных баклажанов станет вашим фаворитом среди зимних заготовок. Нежные баклажаны, сладкий перец и ароматные помидоры с чесноком и пряностями создают насыщенный вкус, который прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к горячим блюдам. Легко готовить и просто хранить — идеальный вариант для зимних вечеров.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

баклажаны — 1 кг;

перец болгарский — 0,5 кг;

помидоры — 0,5 кг;

перец душистый — по 2 горошины в каждую банку;

чеснок — 2-3 зубчика;

масло — 100 г;

уксус 9% — 15 г;

сахар — 30 г;

соль — 10 г.

Способ приготовления

Баклажаны помыть, обсушить и запечь в духовке до мягкости, после чего очистить от кожуры. Болгарский перец также запечь, остудить и снять кожицу.

Подготовка помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кусочками. Все овощи нарезать кубиками или полосками по собственному вкусу.

Нарезанные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать баклажаны, перец и помидоры, добавить измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло.

Запеченные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Хорошо перемешать, чтобы овощи пропитались маринадом. Разложить салат в стерилизованные банки, в каждую положить по 2 горошины душистого перца.

Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрыть крышками и стерилизовать 20 минут с момента закипания воды. Закрутить герметично, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

