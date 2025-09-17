Салат из запеченных баклажанов на зиму — рецепт ароматной и сочной заготовки

Салат из запеченных баклажанов — фаворит среди консервации
Этот салат из запеченных баклажанов станет вашим фаворитом среди зимних заготовок. Нежные баклажаны, сладкий перец и ароматные помидоры с чесноком и пряностями создают насыщенный вкус, который прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к горячим блюдам. Легко готовить и просто хранить — идеальный вариант для зимних вечеров.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1 кг;
- перец болгарский — 0,5 кг;
- помидоры — 0,5 кг;
- перец душистый — по 2 горошины в каждую банку;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- масло — 100 г;
- уксус 9% — 15 г;
- сахар — 30 г;
- соль — 10 г.
Способ приготовления
Баклажаны помыть, обсушить и запечь в духовке до мягкости, после чего очистить от кожуры. Болгарский перец также запечь, остудить и снять кожицу.
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кусочками. Все овощи нарезать кубиками или полосками по собственному вкусу.
В глубокой миске смешать баклажаны, перец и помидоры, добавить измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло.
Хорошо перемешать, чтобы овощи пропитались маринадом. Разложить салат в стерилизованные банки, в каждую положить по 2 горошины душистого перца.
Банки накрыть крышками и стерилизовать 20 минут с момента закипания воды. Закрутить герметично, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!