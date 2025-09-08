Баклажаны по-грузински с чесноком Гамарджоба — рецепт заготовки на зиму

Баклажаны по-грузински с чесноком на зиму "Гамарджоба" — рецепт
Баклажаны по-грузински с чесноком "Гамарджоба" — это яркая овощная закуска, которая зимой подходит особенно хорошо. Сочетание румяных баклажанов, карамелизированного лука и грузинских специй создает неповторимый аромат и насыщенный вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- лук — 600 г;
- баклажаны — 1 кг 200 г;
- чеснок — 10 г;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 20 мл.;
- сахар — 1 ст. л;
- соль — 10 г;
- чили острый — 1 шт. (по желанию);
- масло — 75 мл для лука + 75 мл для баклажанов.
Способ приготовления
Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и обжарить на сковороде с 75 мл масла до золотистого оттенка. Добавить сахар, перемешать и дать луку карамелизироваться, чтобы вкус стал более насыщенным.
Баклажаны помыть, нарезать кружочками или полосками. Обжаривать их партиями на оставшемся масле до румяной корочки. Готовые овощи выложить в большую кастрюлю.
Добавить к баклажанам обжаренный лук, измельченный чеснок, соль, хмели-сунели и нарезанный чили (если любите острые блюда). Тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Влить уксус, накрыть крышкой и тушить 10 минут на небольшом огне.
Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укутать в одеяло до полного остывания.
Зимой эти баклажаны станут ароматной и пикантной закуской, которая прекрасно сочетается с любыми блюдами.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
