Баклажаны по-грузински с чесноком на зиму "Гамарджоба" — рецепт

Баклажаны по-грузински с чесноком на зиму "Гамарджоба" — рецепт

8 сентября 2025 15:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Баклажаны по-грузински с чесноком Гамарджоба — рецепт заготовки на зиму
Баклажаны по-грузински. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Баклажаны по-грузински с чесноком "Гамарджоба" — это яркая овощная закуска, которая зимой подходит особенно хорошо. Сочетание румяных баклажанов, карамелизированного лука и грузинских специй создает неповторимый аромат и насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • лук — 600 г;
  • баклажаны — 1 кг 200 г;
  • чеснок — 10 г;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 20 мл.;
  • сахар — 1 ст. л;
  • соль — 10 г;
  • чили острый — 1 шт. (по желанию);
  • масло — 75 мл для лука + 75 мл для баклажанов.

Способ приготовления

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и обжарить на сковороде с 75 мл масла до золотистого оттенка. Добавить сахар, перемешать и дать луку карамелизироваться, чтобы вкус стал более насыщенным.

баклажани на зиму
Баклажаны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажаны помыть, нарезать кружочками или полосками. Обжаривать их партиями на оставшемся масле до румяной корочки. Готовые овощи выложить в большую кастрюлю.

баклажани по-грузинськи з часником
Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить к баклажанам обжаренный лук, измельченный чеснок, соль, хмели-сунели и нарезанный чили (если любите острые блюда). Тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились. Влить уксус, накрыть крышкой и тушить 10 минут на небольшом огне.

баклажани по-грузинськи з часником на зиму
Баклажаны и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укутать в одеяло до полного остывания.

баклажани по-грузинськи на зиму
Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Зимой эти баклажаны станут ароматной и пикантной закуской, которая прекрасно сочетается с любыми блюдами.

