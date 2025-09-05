Видео
Помидоры половинками в маринаде на зиму — рецепт заготовки

5 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Маринованные помидоры половинками — рецепт заготовки на зиму
Маринованные помидоры половинками. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Маринованные помидоры половинками — это яркая и ароматная консервация, которая станет настоящим украшением зимнего стола. Пряная заправка из перца, чеснока и зелени придает овощам особый вкус, а готовятся они без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на 6 литровых банок):

  • помидоры — 4 кг 200 г;
  • петрушка — 100 г;
  • перец сладкий — 500 г;
  • перец острый — 150 г (примерно 3 шт.);
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • соль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
  • уксус 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • вода — 250-270 мл (на банку).

Способ приготовления

Помидоры среднего размера хорошо вымыть, обсушить и разрезать пополам. При желании можно удалить сердцевину, но и с кожурой они остаются крепкими.

мариновані помідори на зиму
Помидоры и перцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки измельчить в блендере петрушку, очищенный сладкий и острый перец и зубчики чеснока. Можно сделать пюре или оставить мелкие кусочки, чтобы консервация выглядела ярче.

помідори в заливці на зиму
Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

В стерилизованные банки выложить по 2,5 ст. л. овощной заправки, добавить по 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. уксуса. Затем плотно уложить половинки помидоров.

помідори половинками на зиму в маринаді
Заправка для помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Вскипятить воду и залить банки кипятком (примерно по 250-270 мл в каждую). Накрыть крышками, поставить в широкую кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой до плечиков и стерилизовать около 15 минут с момента закипания.

помідори половинками на зиму рецепт
Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

После стерилизации закрутить банки, несколько раз встряхнуть для равномерного распределения заправки. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

рецепт помідорів половинками на зиму
Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить в прохладном темном месте. Зимой такие помидоры имеют насыщенный аромат, легкую пикантность и становятся прекрасным украшением любого стола.

