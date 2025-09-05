Мариновані помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму

Мариновані помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані помідори половинками — це яскрава та ароматна консервація, яка стане справжньою окрасою зимового столу. Пряна заправка з перцю, часнику та зелені надає овочам особливого смаку, а готуються вони без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 6 літрових банок):

помідори — 4 кг 200 г;

петрушка — 100 г;

перець солодкий — 500 г;

перець гострий — 150 г (приблизно 3 шт.);

часник — 2 головки;

цукор — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

сіль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);

оцет 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

вода — 250–270 мл (на банку).

Спосіб приготування

Помідори середнього розміру добре вимити, обсушити й розрізати навпіл. За бажанням можна видалити серцевину, але й зі шкіркою вони залишаються міцними.

Помідори та перці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки подрібнити у блендері петрушку, очищений солодкий і гострий перець та зубчики часнику. Можна зробити пюре або залишити дрібні шматочки, щоб консервація виглядала яскравішою.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

У стерилізовані банки викласти по 2,5 ст. л. овочевої заправки, додати по 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. оцту. Потім щільно укласти половинки помідорів.

Заправка для помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Закип’ятити воду й залити банки окропом (приблизно по 250–270 мл у кожну). Накрити кришками, поставити в широку каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до плечиків і стерилізувати близько 15 хвилин від моменту закипання.

Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Після стерилізації закрутити банки, кілька разів струснути для рівномірного розподілу заправки. Перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати у прохолодному темному місці. Взимку такі помідори мають насичений аромат, легку пікантність і стають чудовою окрасою будь-якого столу.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

