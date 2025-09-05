Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Помідори половинками в маринаді на зиму — рецепт заготівлі arrow

Помідори половинками в маринаді на зиму — рецепт заготівлі

5 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Мариновані помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму
Мариновані помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Мариновані помідори половинками — це яскрава та ароматна консервація, яка стане справжньою окрасою зимового столу. Пряна заправка з перцю, часнику та зелені надає овочам особливого смаку, а готуються вони без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 6 літрових банок):

  • помідори — 4 кг 200 г;
  • петрушка — 100 г;
  • перець солодкий — 500 г;
  • перець гострий — 150 г (приблизно 3 шт.);
  • часник — 2 головки;
  • цукор — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • сіль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
  • оцет 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • вода — 250–270 мл (на банку).

Спосіб приготування

Помідори середнього розміру добре вимити, обсушити й розрізати навпіл. За бажанням можна видалити серцевину, але й зі шкіркою вони залишаються міцними.

мариновані помідори на зиму
Помідори та перці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки подрібнити у блендері петрушку, очищений солодкий і гострий перець та зубчики часнику. Можна зробити пюре або залишити дрібні шматочки, щоб консервація виглядала яскравішою.

помідори в заливці на зиму
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

У стерилізовані банки викласти по 2,5 ст. л. овочевої заправки, додати по 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. оцту. Потім щільно укласти половинки помідорів.

помідори половинками на зиму в маринаді
Заправка для помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Закип’ятити воду й залити банки окропом (приблизно по 250–270 мл у кожну). Накрити кришками, поставити в широку каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до плечиків і стерилізувати близько 15 хвилин від моменту закипання.

помідори половинками на зиму рецепт
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Після стерилізації закрутити банки, кілька разів струснути для рівномірного розподілу заправки. Перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження.

рецепт помідорів половинками на зиму
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати у прохолодному темному місці. Взимку такі помідори мають насичений аромат, легку пікантність і стають чудовою окрасою будь-якого столу.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
 

рецепт заготівля на зиму овочі на зиму фаршировані помідори мариновані помідори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації