Мариновані помідори половинками — рецепт заготівлі на зиму

Помідори половинками в маринаді на зиму — рецепт заготівлі
Мариновані помідори половинками — це яскрава та ароматна консервація, яка стане справжньою окрасою зимового столу. Пряна заправка з перцю, часнику та зелені надає овочам особливого смаку, а готуються вони без зайвих клопотів.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на 6 літрових банок):
- помідори — 4 кг 200 г;
- петрушка — 100 г;
- перець солодкий — 500 г;
- перець гострий — 150 г (приблизно 3 шт.);
- часник — 2 головки;
- цукор — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- сіль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
- оцет 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- вода — 250–270 мл (на банку).
Спосіб приготування
Помідори середнього розміру добре вимити, обсушити й розрізати навпіл. За бажанням можна видалити серцевину, але й зі шкіркою вони залишаються міцними.
Для заправки подрібнити у блендері петрушку, очищений солодкий і гострий перець та зубчики часнику. Можна зробити пюре або залишити дрібні шматочки, щоб консервація виглядала яскравішою.
У стерилізовані банки викласти по 2,5 ст. л. овочевої заправки, додати по 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. оцту. Потім щільно укласти половинки помідорів.
Закип’ятити воду й залити банки окропом (приблизно по 250–270 мл у кожну). Накрити кришками, поставити в широку каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до плечиків і стерилізувати близько 15 хвилин від моменту закипання.
Після стерилізації закрутити банки, кілька разів струснути для рівномірного розподілу заправки. Перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження.
Зберігати у прохолодному темному місці. Взимку такі помідори мають насичений аромат, легку пікантність і стають чудовою окрасою будь-якого столу.
