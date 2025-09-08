Баклажани по-грузинськи з часником Гамарджоба — рецепт заготівлі на зиму

Баклажани по-грузинськи з часником на зиму "Гамарджоба" — рецепт
Баклажани по-грузинськи з часником "Гамарджоба" — це яскрава овочева закуска, яка взимку смакує особливо добре. Поєднання рум’яних баклажанів, карамелізованої цибулі та грузинських спецій створює неповторний аромат і насичений смак.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- цибуля — 600 г;
- баклажани — 1 кг 200 г;
- часник — 10 г;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 20 мл;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 10 г;
- чилі гострий — 1 шт. (за бажанням);
- олія — 75 мл для цибулі + 75 мл для баклажанів.
Спосіб приготування
Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями й обсмажити на сковороді з 75 мл олії до золотистого відтінку. Додати цукор, перемішати й дати цибулі карамелізуватися, щоб смак став насиченішим.
Баклажани помити, нарізати кружечками або смужками. Обсмажувати їх партіями на решті олії до рум’яної скоринки. Готові овочі викласти у велику каструлю.
Додати до баклажанів обсмажену цибулю, подрібнений часник, сіль, хмелі-сунелі та нарізаний чилі (якщо любите гострі страви). Ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися. Влити оцет, накрити кришкою й тушкувати 10 хвилин на невеликому вогні.
Гарячу закуску розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і загорнути у ковдру до повного охолодження.
Узимку ці баклажани стануть ароматною та пікантною закускою, яка чудово поєднується з будь-якими стравами.
