Баклажани по-грузинськи з часником на зиму "Гамарджоба" — рецепт

8 вересня 2025 15:30
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Баклажани по-грузинськи з часником Гамарджоба — рецепт заготівлі на зиму
Баклажани по-грузинськи. Фото: smakuiemo.com.ua
Баклажани по-грузинськи з часником "Гамарджоба" — це яскрава овочева закуска, яка взимку смакує особливо добре. Поєднання рум’яних баклажанів, карамелізованої цибулі та грузинських спецій створює неповторний аромат і насичений смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Читайте також:
  • цибуля — 600 г;
  • баклажани — 1 кг 200 г;
  • часник — 10 г;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 20 мл;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 10 г;
  • чилі гострий — 1 шт. (за бажанням);
  • олія — 75 мл для цибулі + 75 мл для баклажанів.

Спосіб приготування

Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями й обсмажити на сковороді з 75 мл олії до золотистого відтінку. Додати цукор, перемішати й дати цибулі карамелізуватися, щоб смак став насиченішим.

баклажани на зиму
Баклажани на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Баклажани помити, нарізати кружечками або смужками. Обсмажувати їх партіями на решті олії до рум’яної скоринки. Готові овочі викласти у велику каструлю.

баклажани по-грузинськи з часником
Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до баклажанів обсмажену цибулю, подрібнений часник, сіль, хмелі-сунелі та нарізаний чилі (якщо любите гострі страви). Ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися. Влити оцет, накрити кришкою й тушкувати 10 хвилин на невеликому вогні.

баклажани по-грузинськи з часником на зиму
Баклажани та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу закуску розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і загорнути у ковдру до повного охолодження.

баклажани по-грузинськи на зиму
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Узимку ці баклажани стануть ароматною та пікантною закускою, яка чудово поєднується з будь-якими стравами.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

