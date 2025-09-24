Салат с рисом Премия на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации с фото

Салат с рисом "Премия" на зиму — ни одна заготовка не сравнится
Салат с рисом "Премия" на зиму — это классическая заготовка, которая станет настоящим спасением в холодный сезон. Сочные помидоры, ароматный перец, морковь и нежный рис образуют густое и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается с хлебом или в качестве гарнира. Этот рецепт проверен временем и каждый раз доказывает: ни одна другая консервация не сравнится с таким салатом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- рис сырой — 250 г;
- помидоры — 2 кг (в очищенном виде);
- лук репчатый — 500 г;
- перец болгарский — 500 г;
- морковь — 500 г;
- масло — 200 г;
- соль — 25 г;
- сахар — 75 г;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
Рис промыть в нескольких водах до прозрачности, залить кипятком и оставить настаиваться, пока готовятся овощи.
Лук нарезать тонкой соломкой после короткого замачивания в воде. Морковь натереть на терке для корейской моркови, сделав короткую соломку. Болгарский перец нарезать полосками.
В большую кастрюлю влить растительное масло, слегка разогреть и выложить лук. Обжаривать 5-7 минут до мягкости, добавить морковь и тушить еще 7-10 минут под крышкой. Помидоры измельчить в блендере или измельчителе (кожицу не снимать) и влить в кастрюлю. Довести смесь до закипания. Добавить перец, перемешать и тушить еще 5 минут.
Рис отцедить и высыпать в кастрюлю с овощами. Добавить соль и сахар, перемешать. Тушить на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая, чтобы рис не пригорел. Крышку держать слегка приоткрытой.
Когда рис станет мягким, добавить уксус, проварить еще 2 минуты. Попробовать на соль и сахар, при необходимости откорректировать. Готовый горячий салат разложить в стерилизованные банки до самого верха, слегка постукивая по столу, чтобы не оставалось воздуха. Закрыть стерилизованными крышками и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
