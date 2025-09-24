Видео
Салат с рисом "Премия" на зиму — ни одна заготовка не сравнится

Дата публикации 24 сентября 2025 01:00
Салат с рисом Премия на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации с фото
Салат с рисом "Премия". Фото: gospodynka.com.ua

Салат с рисом "Премия" на зиму — это классическая заготовка, которая станет настоящим спасением в холодный сезон. Сочные помидоры, ароматный перец, морковь и нежный рис образуют густое и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается с хлебом или в качестве гарнира. Этот рецепт проверен временем и каждый раз доказывает: ни одна другая консервация не сравнится с таким салатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • рис сырой — 250 г;
  • помидоры — 2 кг (в очищенном виде);
  • лук репчатый — 500 г;
  • перец болгарский — 500 г;
  • морковь — 500 г;
  • масло — 200 г;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 75 г;
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Рис промыть в нескольких водах до прозрачности, залить кипятком и оставить настаиваться, пока готовятся овощи.

салат на зиму
Морковь и перец. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкой соломкой после короткого замачивания в воде. Морковь натереть на терке для корейской моркови, сделав короткую соломку. Болгарский перец нарезать полосками.

заготовка на зиму з рисом
Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

В большую кастрюлю влить растительное масло, слегка разогреть и выложить лук. Обжаривать 5-7 минут до мягкости, добавить морковь и тушить еще 7-10 минут под крышкой. Помидоры измельчить в блендере или измельчителе (кожицу не снимать) и влить в кастрюлю. Довести смесь до закипания. Добавить перец, перемешать и тушить еще 5 минут.

Рис отцедить и высыпать в кастрюлю с овощами. Добавить соль и сахар, перемешать. Тушить на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая, чтобы рис не пригорел. Крышку держать слегка приоткрытой.

салат на зиму з рисом
Салат с рисом. Фото: gospodynka.com.ua

Когда рис станет мягким, добавить уксус, проварить еще 2 минуты. Попробовать на соль и сахар, при необходимости откорректировать. Готовый горячий салат разложить в стерилизованные банки до самого верха, слегка постукивая по столу, чтобы не оставалось воздуха. Закрыть стерилизованными крышками и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

