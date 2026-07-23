Заготовка из зеленых помидоров: простой салат на зиму с овощами

Салат из зеленых помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Зеленые помидоры прекрасно подходят не только для дозревания, но и для вкусных зимних заготовок. В сочетании с морковью, луком и сладким перцем получается яркий, сочный салат с приятной кислинкой, который дополнит любое домашнее блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

зеленые помидоры — 3 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

сахар — 6 ст. л.;

соль — 3 ст. л.;

растительное масло — 200 мл;

уксус 9% — 70 мл.

Зелёные помидоры и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Зеленые помидоры нарезать кусочками, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой. Переложить все овощи в большую миску, добавить соль, сахар, масло и уксус. Хорошо перемешать и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы выделился сок. Переложить салат в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, периодически помешивая. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Готовая закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит к мясу, картофелю или любым домашним блюдам.

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