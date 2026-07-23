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Главная Вкус Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт закуски на зиму

Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт закуски на зиму

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:44
Заготовка из зеленых помидоров: простой салат на зиму с овощами
Салат из зеленых помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Зеленые помидоры прекрасно подходят не только для дозревания, но и для вкусных зимних заготовок. В сочетании с морковью, луком и сладким перцем получается яркий, сочный салат с приятной кислинкой, который дополнит любое домашнее блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • зеленые помидоры — 3 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 200 мл;
  • уксус 9% — 70 мл.
рецепт салату на зиму із зелених помідорів
Зелёные помидоры и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Зеленые помидоры нарезать кусочками, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой.
  2. Переложить все овощи в большую миску, добавить соль, сахар, масло и уксус.
  3. Хорошо перемешать и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы выделился сок.
  4. Переложить салат в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, периодически помешивая.
  5. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  6. Готовая закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит к мясу, картофелю или любым домашним блюдам.

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рецепт салат на зиму зеленые помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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