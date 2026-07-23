Заготовка из зеленых помидоров: простой салат на зиму с овощами

Салат из зеленых помидоров на зиму: рецепт закуски на зиму
Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:44
Салат из зеленых помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua
Зеленые помидоры прекрасно подходят не только для дозревания, но и для вкусных зимних заготовок. В сочетании с морковью, луком и сладким перцем получается яркий, сочный салат с приятной кислинкой, который дополнит любое домашнее блюдо.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- зеленые помидоры — 3 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- сахар — 6 ст. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- растительное масло — 200 мл;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
- Зеленые помидоры нарезать кусочками, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой.
- Переложить все овощи в большую миску, добавить соль, сахар, масло и уксус.
- Хорошо перемешать и оставить примерно на 1,5 часа, чтобы выделился сок.
- Переложить салат в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, периодически помешивая.
- Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Готовая закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит к мясу, картофелю или любым домашним блюдам.
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