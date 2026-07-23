Заготівля із зелених помідорів: простий салат на зиму з овочами

Салат із зелених помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Зелені помідори чудово підходять не лише для дозрівання, а й для смачних зимових заготовок. У поєднанні з морквою, цибулею та солодким перцем виходить яскравий, соковитий салат із приємною кислинкою, який доповнить будь-яку домашню страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

зелені помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

цукор — 6 ст. л.;

сіль — 3 ст. л.;

олія — 200 мл.;

оцет 9% — 70 мл.

Зелені помідори та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Зелені помідори нарізати шматочками, моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, а перець — соломкою. Перекласти всі овочі у велику миску, додати сіль, цукор, олію та оцет. Добре перемішати й залишити приблизно на 1,5 години, щоб утворився сік. Перекласти салат у каструлю, довести до кипіння та варити на середньому вогні близько 30 хвилин, періодично помішуючи. Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Готова закуска виходить соковитою, ароматною та чудово підходить до м’яса, картоплі чи будь-яких домашніх страв.

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