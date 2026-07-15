Салат, который спасёт ужин за 10 минут: понадобится 3 яйца

Салат с капустой. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное после насыщенного дня, этот салат станет отличным вариантом. Хрустящая пекинская капуста, свежие огурцы, нежные яйца и зеленый горошек прекрасно сочетаются друг с другом, а простая сметанная заправка с горчицей придает блюду приятную пикантность. Всего несколько минут — и легкий домашний ужин готов.

Рецепт опубликовали на канале Onyshkevychi, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

зеленый горошек — 1/2 банки;

яйца — 3 шт.;

сметана — 70 г;

горчица — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Пекинскую капусту нашинковать, огурцы нарезать небольшими кусочками. Смешать все ингредиенты в миске, добавить зеленый горошек. Для заправки смешать сметану с горчицей, солью и перцем. Заправить салат, аккуратно перемешать и подавать к столу.

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