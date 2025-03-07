Салат Марина — любимый рецепт для праздничного стола

Салат "Марина". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить гостей на праздничном столе? Салат "Марина" — это нежность курицы, сладковатая свекла, пикантный чернослив и хрустящие орехи. Он давно стал фаворитом у хороших хозяек, ведь сочетает простоту и утонченный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 400 г;

соль, перец, сушеный чеснок, паприка — по вкусу;

масло — для жарки;

вареная свекла — 500 г;

твердый сыр — 110 г;

вареные яйца — 5 шт.;

чернослив — 200 г;

майонез — 450 г;

грецкие орехи — 60 г;

укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально на пласты, приправить солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой, смазать растительным маслом. Обжарить на сковороде до золотистой корочки, затем нарезать соломкой.

Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму (20 см) выложить первый слой из нарезанной курицы, сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем равномерно распределить половину натертой свеклы, снова полить майонезом.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далее натереть твердый сыр и выложить поверх свеклы, сделать сеточку из майонеза. Выложить измельченный чернослив, снова смазать майонезом.

Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем натереть вареные яйца, слегка посолить и поперчить, полить майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить еще один слой натертой свеклы, сделать последнюю сеточку из майонеза. Украсить салат измельченными грецкими орехами и свежей зеленью. Перед подачей охладить в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.