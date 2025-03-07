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Салат Марина — фаворит всех праздников, хозяйки знают этот рецепт

7 марта 2025 12:58
Марина Евтягина - Редактор
Салат Марина — любимый рецепт для праздничного стола
Салат "Марина". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить гостей на праздничном столе? Салат "Марина" — это нежность курицы, сладковатая свекла, пикантный чернослив и хрустящие орехи. Он давно стал фаворитом у хороших хозяек, ведь сочетает простоту и утонченный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 400 г;
  • соль, перец, сушеный чеснок, паприка — по вкусу;
  • масло — для жарки;
  • вареная свекла — 500 г;
  • твердый сыр — 110 г;
  • вареные яйца — 5 шт.;
  • чернослив — 200 г;
  • майонез — 450 г;
  • грецкие орехи — 60 г;
  • укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально на пласты, приправить солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой, смазать растительным маслом. Обжарить на сковороде до золотистой корочки, затем нарезать соломкой.

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Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму (20 см) выложить первый слой из нарезанной курицы, сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем равномерно распределить половину натертой свеклы, снова полить майонезом.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далее натереть твердый сыр и выложить поверх свеклы, сделать сеточку из майонеза. Выложить измельченный чернослив, снова смазать майонезом.

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Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем натереть вареные яйца, слегка посолить и поперчить, полить майонезом.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить еще один слой натертой свеклы, сделать последнюю сеточку из майонеза. Украсить салат измельченными грецкими орехами и свежей зеленью. Перед подачей охладить в холодильнике.

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