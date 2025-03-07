Салат Марина — любимый рецепт для праздничного стола

Салат Марина — фаворит всех праздников, хозяйки знают этот рецепт
Хотите удивить гостей на праздничном столе? Салат "Марина" — это нежность курицы, сладковатая свекла, пикантный чернослив и хрустящие орехи. Он давно стал фаворитом у хороших хозяек, ведь сочетает простоту и утонченный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 400 г;
- соль, перец, сушеный чеснок, паприка — по вкусу;
- масло — для жарки;
- вареная свекла — 500 г;
- твердый сыр — 110 г;
- вареные яйца — 5 шт.;
- чернослив — 200 г;
- майонез — 450 г;
- грецкие орехи — 60 г;
- укроп — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе разрезать горизонтально на пласты, приправить солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой, смазать растительным маслом. Обжарить на сковороде до золотистой корочки, затем нарезать соломкой.
В разъемную форму (20 см) выложить первый слой из нарезанной курицы, сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем равномерно распределить половину натертой свеклы, снова полить майонезом.
Далее натереть твердый сыр и выложить поверх свеклы, сделать сеточку из майонеза. Выложить измельченный чернослив, снова смазать майонезом.
Следующим слоем натереть вареные яйца, слегка посолить и поперчить, полить майонезом.
Добавить еще один слой натертой свеклы, сделать последнюю сеточку из майонеза. Украсить салат измельченными грецкими орехами и свежей зеленью. Перед подачей охладить в холодильнике.
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