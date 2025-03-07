Салат Марина — улюблений рецепт для святкового столу

Салат Марина — фаворит усіх свят, господині знають цей рецепт
Хочете здивувати гостей на святковому столі? Салат "Марина" — це ніжність курки, солодкуватий буряк, пікантний чорнослив і хрусткі горіхи. Він давно став фаворитом у гарних господинь, адже поєднує простоту та витончений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 400 г;
- сіль, перець, сушений часник, паприка — на смак;
- олія — для смаження;
- варений буряк — 500 г;
- твердий сир — 110 г;
- варені яйця — 5 шт.;
- чорнослив — 200 г;
- майонез — 450 г;
- волоські горіхи — 60 г;
- кріп — на смак.
Спосіб приготування
Куряче філе розрізати горизонтально на пласти, приправити сіллю, перцем, сушеним часником і паприкою, змастити олією. Обсмажити на пательні до золотистої скоринки, потім нарізати соломкою.
У роз’ємну форму (20 см) викласти перший шар із нарізаної курки, зробити сіточку з майонезу. Наступним шаром рівномірно розподілити половину натертого буряка, знову полити майонезом.
Далі натерти твердий сир і викласти поверх буряка, зробити сіточку з майонезу. Викласти подрібнений чорнослив, знову змастити майонезом.
Наступним шаром натерти варені яйця, злегка посолити та поперчити, полити майонезом.
Додати ще один шар натертого буряка, зробити останню сіточку з майонезу. Прикрасити салат подрібненими волоськими горіхами та свіжою зеленню. Перед подачею охолодити в холодильнику.
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