Салат Марина — улюблений рецепт для святкового столу

Салат "Марина". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати гостей на святковому столі? Салат "Марина" — це ніжність курки, солодкуватий буряк, пікантний чорнослив і хрусткі горіхи. Він давно став фаворитом у гарних господинь, адже поєднує простоту та витончений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 400 г;

сіль, перець, сушений часник, паприка — на смак;

олія — для смаження;

варений буряк — 500 г;

твердий сир — 110 г;

варені яйця — 5 шт.;

чорнослив — 200 г;

майонез — 450 г;

волоські горіхи — 60 г;

кріп — на смак.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати горизонтально на пласти, приправити сіллю, перцем, сушеним часником і паприкою, змастити олією. Обсмажити на пательні до золотистої скоринки, потім нарізати соломкою.

Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємну форму (20 см) викласти перший шар із нарізаної курки, зробити сіточку з майонезу. Наступним шаром рівномірно розподілити половину натертого буряка, знову полити майонезом.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далі натерти твердий сир і викласти поверх буряка, зробити сіточку з майонезу. Викласти подрібнений чорнослив, знову змастити майонезом.

Буряк та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром натерти варені яйця, злегка посолити та поперчити, полити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати ще один шар натертого буряка, зробити останню сіточку з майонезу. Прикрасити салат подрібненими волоськими горіхами та свіжою зеленню. Перед подачею охолодити в холодильнику.

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