Летний салат Мексика без варки - быстрый рецепт с копченой колбасой, сыром и овощами

Салат "Мексика". Фото: smachnenke.com.ua

Салат Мексика — это идеальный вариант на лето, когда не хочется включать плиту. Все, что нужно, — просто нарезать ингредиенты и перемешать. Сытная копченая колбаса, свежие овощи, кукуруза и сыр образуют яркое и сбалансированное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

копченая колбаса — 200 г;

болгарский перец — 2 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

консервированная кукуруза — 1 б;

твердый сыр — 200 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец, соленый огурец и помидоры порезать кубиками.

Колбаса и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зеленый лук, добавить кукурузу, предварительно слив жидкость.

Кукуруза и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить соль, перец и заправить майонезом.

Добавление майонеза. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать и сразу подавать к столу.

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