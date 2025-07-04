Летний салат Мексика без варки - быстрый рецепт с копченой колбасой, сыром и овощами

Салат "Мексика" — ничего варить не надо, все смешать и готово
Салат Мексика — это идеальный вариант на лето, когда не хочется включать плиту. Все, что нужно, — просто нарезать ингредиенты и перемешать. Сытная копченая колбаса, свежие овощи, кукуруза и сыр образуют яркое и сбалансированное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на праздничный стол.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- копченая колбаса — 200 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- консервированная кукуруза — 1 б;
- твердый сыр — 200 г;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец, соленый огурец и помидоры порезать кубиками.
Измельчить зеленый лук, добавить кукурузу, предварительно слив жидкость.
Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить соль, перец и заправить майонезом.
Хорошо перемешать и сразу подавать к столу.
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