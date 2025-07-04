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Салат "Мексика" — ничего варить не надо, все смешать и готово

4 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат Мексика без варки - быстрый рецепт с копченой колбасой, сыром и овощами
Салат "Мексика". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат Мексика — это идеальный вариант на лето, когда не хочется включать плиту. Все, что нужно, — просто нарезать ингредиенты и перемешать. Сытная копченая колбаса, свежие овощи, кукуруза и сыр образуют яркое и сбалансированное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • копченая колбаса — 200 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • консервированная кукуруза — 1 б;
  • твердый сыр — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец, соленый огурец и помидоры порезать кубиками.

смачний салат на літо
Колбаса и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить зеленый лук, добавить кукурузу, предварительно слив жидкость.

рецепт салату на літо
Кукуруза и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить соль, перец и заправить майонезом.

мексиканський салат на літо
Добавление майонеза. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать и сразу подавать к столу.

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