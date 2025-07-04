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Салат "Мексика" — нічого варити не треба, все змішати й готово

4 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Літній салат Мексика без варіння — швидкий рецепт із копченою ковбасою, сиром і овочами
Салат "Мексика". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат Мексика — це ідеальний варіант на літо, коли не хочеться вмикати плиту. Усе, що потрібно, — просто нарізати інгредієнти та перемішати. Ситна копчена ковбаса, свіжі овочі, кукурудза й сир утворюють яскраву та збалансовану страву, яку можна подати як на обід, так і на святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • копчена ковбаса – 200 г;
  • болгарський перець – 2 шт.;
  • солоний огірок – 1 шт.;
  • помідори – 3 шт.;
  • зелена цибуля – 1 пучок;
  • консервована кукурудза – 1 б.;
  • твердий сир – 200 г;
  • сіль – на смак;
  • чорний мелений перець – на смак;
  • майонез – на смак.

Спосіб приготування

Копчену ковбасу нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець, солоний огірок і помідори порізати кубиками.

смачний салат на літо
Ковбаса та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити зелену цибулю, додати кукурудзу, попередньо зливши рідину.

рецепт салату на літо
Кукурудза та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій терці. Усі інгредієнти з’єднати в глибокій мисці, додати сіль, перець і заправити майонезом.

мексиканський салат на літо
Додавання майонезу. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати й одразу подавати до столу.

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