Літній салат Мексика без варіння — швидкий рецепт із копченою ковбасою, сиром і овочами

Салат "Мексика" — нічого варити не треба, все змішати й готово
Салат Мексика — це ідеальний варіант на літо, коли не хочеться вмикати плиту. Усе, що потрібно, — просто нарізати інгредієнти та перемішати. Ситна копчена ковбаса, свіжі овочі, кукурудза й сир утворюють яскраву та збалансовану страву, яку можна подати як на обід, так і на святковий стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- копчена ковбаса – 200 г;
- болгарський перець – 2 шт.;
- солоний огірок – 1 шт.;
- помідори – 3 шт.;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- консервована кукурудза – 1 б.;
- твердий сир – 200 г;
- сіль – на смак;
- чорний мелений перець – на смак;
- майонез – на смак.
Спосіб приготування
Копчену ковбасу нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець, солоний огірок і помідори порізати кубиками.
Подрібнити зелену цибулю, додати кукурудзу, попередньо зливши рідину.
Сир натерти на великій терці. Усі інгредієнти з’єднати в глибокій мисці, додати сіль, перець і заправити майонезом.
Добре перемішати й одразу подавати до столу.
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