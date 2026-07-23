Салат "Мелодия": рецепт на лето вместо зимнего "Оливье"
Этот салат с курицей получается более легким, чем традиционные зимние закуски, но при этом остается сытным и питательным. Сочетание нежного мяса, свежих овощей, сыра и ароматного маринованного лука создает гармоничный вкус, который понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- свежие огурцы — 1–2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Для маринованного лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — ½ ст. л.;
- уксус — 3–4 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
- Лук нарезать мелкими кубиками, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Оставить мариноваться примерно на час.
- Отварное куриное филе остудить и нарезать кубиками.
- Яйца и свежие огурцы также мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.
- Из маринованного лука слить жидкость. Добавить его в салат вместе с зеленым луком.
- Заправить все ингредиенты майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
- Перед подачей можно оставить салат на несколько минут в холодильнике, чтобы все вкусы соединились.
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