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Салат "Мелодия": рецепт на лето вместо зимнего "Оливье"

23 июля 2026 21:44
Салат "Мелодия". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с курицей получается более легким, чем традиционные зимние закуски, но при этом остается сытным и питательным. Сочетание нежного мяса, свежих овощей, сыра и ароматного маринованного лука создает гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • свежие огурцы — 1–2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Для маринованного лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ст. л.;
  • уксус — 3–4 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать мелкими кубиками, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Оставить мариноваться примерно на час.
  2. Отварное куриное филе остудить и нарезать кубиками.
  3. Яйца и свежие огурцы также мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.
  4. Из маринованного лука слить жидкость. Добавить его в салат вместе с зеленым луком.
  5. Заправить все ингредиенты майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
  6. Перед подачей можно оставить салат на несколько минут в холодильнике, чтобы все вкусы соединились.

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