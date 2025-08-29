Салат из простых продуктов за копейки — рецепт для будней и праздников

Салат на закуску за копейки — рецепт для будничного стола
Этот салат доказывает, что даже из самых простых продуктов можно приготовить что-то невероятно вкусное. Он легкий, бюджетный и одновременно праздничный, поэтому прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для гостей. Сочные огурцы, нежные яйца, ароматный соус с йогуртом и травами создают гармоничный вкус, от которого трудно отказаться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- укроп — несколько веточек;
- кукуруза консервированная — 3 ст. л.
Для соуса:
- йогурт 10 % — 3 ст. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- итальянские травы — щепотка.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, охладить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы измельчить небольшими кусочками, сыр натереть на терке.
В глубокой миске соединить яйца, огурцы, сыр, кукурузу и измельченный укроп.
Для соуса смешать йогурт с натертым чесноком, солью, перцем и сухими итальянскими травами. Заправить салат и хорошо перемешать.
Блюдо получается нежным, легким и очень вкусным, а главное — готовится из доступных ингредиентов.
