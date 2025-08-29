Салат из простых продуктов за копейки — рецепт для будней и праздников

Домашний салат. Фото: кадр из видео

Этот салат доказывает, что даже из самых простых продуктов можно приготовить что-то невероятно вкусное. Он легкий, бюджетный и одновременно праздничный, поэтому прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для гостей. Сочные огурцы, нежные яйца, ароматный соус с йогуртом и травами создают гармоничный вкус, от которого трудно отказаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Вам понадобится:

огурцы — 3 шт.;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 70 г;

укроп — несколько веточек;

кукуруза консервированная — 3 ст. л.

Для соуса:

йогурт 10 % — 3 ст. л.;

черный перец — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

итальянские травы — щепотка.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы измельчить небольшими кусочками, сыр натереть на терке.

Нарезанный огурец. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить яйца, огурцы, сыр, кукурузу и измельченный укроп.

Нарезанные яйца. Фото: кадр из видео

Для соуса смешать йогурт с натертым чесноком, солью, перцем и сухими итальянскими травами. Заправить салат и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: кадр из видео

Блюдо получается нежным, легким и очень вкусным, а главное — готовится из доступных ингредиентов.

