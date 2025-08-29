Салат із простих продуктів за копійки — рецепт для буднів і свят

Салат на закуску за копійки — рецепт для буденного столу
Цей салат доводить, що навіть з найпростіших продуктів можна приготувати щось неймовірно смачне. Він легкий, бюджетний і водночас святковий, тому чудово підійде як для щоденного меню, так і для гостей. Соковиті огірки, ніжні яйця, ароматний соус із йогуртом та травами створюють гармонійний смак, від якого важко відмовитися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- кріп — кілька гілочок;
- кукурудза консервована — 3 ст. л.
Для соусу:
- йогурт 10 % — 3 ст. л.;
- чорний перець — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку;
- часник — 2 зубчики;
- італійські трави — щіпка.
Спосіб приготування
Яйця відварити круто, охолодити та почистити. Нарізати кубиками. Огірки подрібнити невеликими шматочками, сир натерти на тертці.
У глибокій мисці з’єднати яйця, огірки, сир, кукурудзу та подрібнений кріп.
Для соусу змішати йогурт із натертим часником, сіллю, перцем і сухими італійськими травами. Заправити салат і добре перемішати.
Страва виходить ніжною, легкою та дуже смачною, а головне — готується з доступних інгредієнтів.
