Салат на закуску за копійки — рецепт для буденного столу

29 серпня 2025 12:00
Салат із простих продуктів за копійки — рецепт для буднів і свят
Домашній салат. Фото: кадр з відео
Цей салат доводить, що навіть з найпростіших продуктів можна приготувати щось неймовірно смачне. Він легкий, бюджетний і водночас святковий, тому чудово підійде як для щоденного меню, так і для гостей. Соковиті огірки, ніжні яйця, ароматний соус із йогуртом та травами створюють гармонійний смак, від якого важко відмовитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • кріп — кілька гілочок;
  • кукурудза консервована — 3 ст. л.

Для соусу:

  • йогурт 10 % — 3 ст. л.;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • італійські трави — щіпка.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити та почистити. Нарізати кубиками. Огірки подрібнити невеликими шматочками, сир натерти на тертці.

рецепт салату
Нарізаний огірок. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати яйця, огірки, сир, кукурудзу та подрібнений кріп.

смачний салат на закуску
Нарізані яйця. Фото: кадр з відео

Для соусу змішати йогурт із натертим часником, сіллю, перцем і сухими італійськими травами. Заправити салат і добре перемішати.

рецепт салату з яйцями та огірками
Готовий салат. Фото: кадр з відео

Страва виходить ніжною, легкою та дуже смачною, а головне — готується з доступних інгредієнтів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

овочі салат рецепт огірки закуска
