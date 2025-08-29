Салат із простих продуктів за копійки — рецепт для буднів і свят

Домашній салат. Фото: кадр з відео

Цей салат доводить, що навіть з найпростіших продуктів можна приготувати щось неймовірно смачне. Він легкий, бюджетний і водночас святковий, тому чудово підійде як для щоденного меню, так і для гостей. Соковиті огірки, ніжні яйця, ароматний соус із йогуртом та травами створюють гармонійний смак, від якого важко відмовитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Вам знадобиться:

огірки — 3 шт.;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 70 г;

кріп — кілька гілочок;

кукурудза консервована — 3 ст. л.

Для соусу:

йогурт 10 % — 3 ст. л.;

чорний перець — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

часник — 2 зубчики;

італійські трави — щіпка.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити та почистити. Нарізати кубиками. Огірки подрібнити невеликими шматочками, сир натерти на тертці.

Нарізаний огірок. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати яйця, огірки, сир, кукурудзу та подрібнений кріп.

Нарізані яйця. Фото: кадр з відео

Для соусу змішати йогурт із натертим часником, сіллю, перцем і сухими італійськими травами. Заправити салат і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: кадр з відео

Страва виходить ніжною, легкою та дуже смачною, а головне — готується з доступних інгредієнтів.

