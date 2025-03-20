Салат Ночной перекус, который взорвал интернет — быстрый рецепт

Салат "Ночной перекус" взорвал интернет — вкусный и сочный
Сытный, легкий в приготовлении и невероятно вкусный - салат Ночной перекус покорил сеть. Благодаря сочному куриному филе, свежим овощам и нежной заправке он исчезает со стола за считанные минуты. Попробуйте приготовить его, и вы точно захотите повторить.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 200 г;
- приправа для мяса с солью — 1 ч. л. без горки;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- соевый соус — 2 ч. л.;
- пекинская капуста — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- помидоры черри — 150 г;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- твердый сыр — 100 г.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, посыпать приправой с солью, перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.
В сковороду налить масло, разогреть и обжарить куриное филе до золотистой корочки. Готовое мясо нарезать кусочками.
Приготовление заправки. В миске смешать майонез, дижонскую горчицу и соевый соус до однородности.
Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать полукольцами, а помидоры черри разрезать на четыре части.
В салатник выложить подготовленные овощи, добавить консервированную кукурузу, нарезанное куриное филе и натертый на мелкой терке сыр. Заправить соусом, тщательно перемешать и подавать к столу.
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