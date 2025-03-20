Салат Ночной перекус, который взорвал интернет — быстрый рецепт

Салат "Ночной перекус". Фото: smachnenke.com.ua

Сытный, легкий в приготовлении и невероятно вкусный - салат Ночной перекус покорил сеть. Благодаря сочному куриному филе, свежим овощам и нежной заправке он исчезает со стола за считанные минуты. Попробуйте приготовить его, и вы точно захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 200 г;

приправа для мяса с солью — 1 ч. л. без горки;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

соевый соус — 2 ч. л.;

пекинская капуста — 300 г;

огурец — 1 шт.;

помидоры черри — 150 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, посыпать приправой с солью, перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.

Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду налить масло, разогреть и обжарить куриное филе до золотистой корочки. Готовое мясо нарезать кусочками.

Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление заправки. В миске смешать майонез, дижонскую горчицу и соевый соус до однородности.

Огурцы и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать полукольцами, а помидоры черри разрезать на четыре части.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

В салатник выложить подготовленные овощи, добавить консервированную кукурузу, нарезанное куриное филе и натертый на мелкой терке сыр. Заправить соусом, тщательно перемешать и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.