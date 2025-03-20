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Салат "Ночной перекус" взорвал интернет — вкусный и сочный

20 марта 2025 13:21
Марина Евтягина - Редактор
Салат Ночной перекус, который взорвал интернет — быстрый рецепт
Салат "Ночной перекус". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Сытный, легкий в приготовлении и невероятно вкусный - салат Ночной перекус покорил сеть. Благодаря сочному куриному филе, свежим овощам и нежной заправке он исчезает со стола за считанные минуты. Попробуйте приготовить его, и вы точно захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 200 г;
  • приправа для мяса с солью — 1 ч. л. без горки;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 2 ч. л.;
  • пекинская капуста — 300 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • помидоры черри — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, посыпать приправой с солью, перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.

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Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду налить масло, разогреть и обжарить куриное филе до золотистой корочки. Готовое мясо нарезать кусочками.

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Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление заправки. В миске смешать майонез, дижонскую горчицу и соевый соус до однородности.

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Огурцы и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Пекинскую капусту нашинковать, огурец нарезать полукольцами, а помидоры черри разрезать на четыре части.

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Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

В салатник выложить подготовленные овощи, добавить консервированную кукурузу, нарезанное куриное филе и натертый на мелкой терке сыр. Заправить соусом, тщательно перемешать и подавать к столу.

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