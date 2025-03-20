Салат Нічний перекус, який підірвав інтернет — швидкий рецепт

Салат "Нічний перекус" підірвав інтернет — смачний та соковитий
Ситний, легкий у приготуванні та неймовірно смачний — салат Нічний перекус підкорив мережу. Завдяки соковитому курячому філе, свіжим овочам і ніжній заправці він зникає зі столу за лічені хвилини. Спробуйте приготувати його, і ви точно захочете повторити.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 200 г;
- приправа для м’яса з сіллю — 1 ч. л. без гірки;
- олія — 2-3 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 2 ч. л.;
- пекінська капуста — 300 г;
- огірок — 1 шт.;
- помідори чері — 150 г;
- консервована кукурудза — 150 г;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати на невеликі шматочки, посипати приправою з сіллю, перемішати та залишити маринуватися на 10 хвилин.
У сковороду налити олію, розігріти та обсмажити куряче філе до золотистої скоринки. Готове м’ясо нарізати шматочками.
Приготування заправки. У мисці змішати майонез, діжонську гірчицю та соєвий соус до однорідності.
Пекінську капусту нашаткувати, огірок нарізати півкільцями, а помідори чері розрізати на чотири частини.
У салатник викласти підготовлені овочі, додати консервовану кукурудзу, нарізане куряче філе та натертий на дрібній тертці сир. Заправити соусом, ретельно перемішати та подавати до столу.
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