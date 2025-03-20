Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Салат "Нічний перекус" підірвав інтернет — смачний та соковитий arrow

Салат "Нічний перекус" підірвав інтернет — смачний та соковитий

20 березня 2025 13:21
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Нічний перекус, який підірвав інтернет — швидкий рецепт
Салат "Нічний перекус". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ситний, легкий у приготуванні та неймовірно смачний — салат Нічний перекус підкорив мережу. Завдяки соковитому курячому філе, свіжим овочам і ніжній заправці він зникає зі столу за лічені хвилини. Спробуйте приготувати його, і ви точно захочете повторити.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 200 г;
  • приправа для м’яса з сіллю — 1 ч. л. без гірки;
  • олія — 2-3 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 2 ч. л.;
  • пекінська капуста — 300 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • помідори чері — 150 г;
  • консервована кукурудза — 150 г;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати на невеликі шматочки, посипати приправою з сіллю, перемішати та залишити маринуватися на 10 хвилин.

як приготувати дієтичний салат
Куряче філе. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду налити олію, розігріти та обсмажити куряче філе до золотистої скоринки. Готове м’ясо нарізати шматочками.

як приготувати овочевий дієтичний салат
Приготування заправки, Фото: smachnenke.com.ua

Приготування заправки. У мисці змішати майонез, діжонську гірчицю та соєвий соус до однорідності.

як приготувати овочевий дієтичний салат з куркою
Огірки та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Пекінську капусту нашаткувати, огірок нарізати півкільцями, а помідори чері розрізати на чотири частини.

як приготувати дієтичний салат з куркою
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

У салатник викласти підготовлені овочі, додати консервовану кукурудзу, нарізане куряче філе та натертий на дрібній тертці сир. Заправити соусом, ретельно перемішати та подавати до столу. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

схуднення салат рецепти пекінська капуста куряче філе
Реклама
Реклама
Реклама