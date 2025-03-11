Салат Пикник за 5 минут — хрустящая пекинская капуста и нежная ветчина

Салат "Пикник" за пять минут — понадобится пекинская капуста
Легкий, хрустящий и невероятно вкусный салат "Пикник" станет настоящей находкой для любого случая. Всего несколько минут, простые ингредиенты и минимум усилий — и на вашем столе замечательное блюдо, которое понравится всем.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- ветчина — 200 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- зеленый лук — 1 пучок;
- сметана или майонез — 2 ст. л. (по вкусу);
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по желанию.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками, болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой.
Ветчину нарезать соломкой или кубиками, зеленый лук мелко порубить.
В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу, по желанию добавить черный молотый перец.
Хорошо перемешать, выложить в салатник и сразу подавать.
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