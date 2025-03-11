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Салат "Пикник" за пять минут — понадобится пекинская капуста

11 марта 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат Пикник за 5 минут — хрустящая пекинская капуста и нежная ветчина
Салат "Пикник". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Легкий, хрустящий и невероятно вкусный салат "Пикник" станет настоящей находкой для любого случая. Всего несколько минут, простые ингредиенты и минимум усилий — и на вашем столе замечательное блюдо, которое понравится всем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • сметана или майонез — 2 ст. л. (по вкусу);
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по желанию.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками, болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой.

швидкий салат з пекінською капустою та шинкою
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ветчину нарезать соломкой или кубиками, зеленый лук мелко порубить.

простий салат з пекінською капустою та шинкою
Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу, по желанию добавить черный молотый перец.

салат з пекінською капустою та шинкою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать, выложить в салатник и сразу подавать.

салат з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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