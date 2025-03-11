Салат Пикник за 5 минут — хрустящая пекинская капуста и нежная ветчина

Салат "Пикник". Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, хрустящий и невероятно вкусный салат "Пикник" станет настоящей находкой для любого случая. Всего несколько минут, простые ингредиенты и минимум усилий — и на вашем столе замечательное блюдо, которое понравится всем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

болгарский перец — 1 шт.;

ветчина — 200 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

зеленый лук — 1 пучок;

сметана или майонез — 2 ст. л. (по вкусу);

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по желанию.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками, болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой.

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ветчину нарезать соломкой или кубиками, зеленый лук мелко порубить.

Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу, по желанию добавить черный молотый перец.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать, выложить в салатник и сразу подавать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.