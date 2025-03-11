Салат Пікнік за 5 хвилин — хрустка пекінська капуста та ніжна шинка

Салат "Пікнік". Фото: smachnenke.com.ua

Легкий, хрусткий і неймовірно смачний салат "Пікнік" стане справжньою знахідкою для будь-якої нагоди. Усього кілька хвилин, прості інгредієнти та мінімум зусиль — і на вашому столі чудова страва, яка сподобається всім.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 300 г;

болгарський перець — 1 шт.;

шинка — 200 г;

консервована кукурудза — 1 банка;

зелена цибуля — 1 пучок;

сметана або майонез — 2 ст. л. (за смаком);

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкими смужками, болгарський перець очистити від насіння та нарізати соломкою.

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Шинку нарізати соломкою або кубиками, зелену цибулю дрібно посікти.

Солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати всі підготовлені інгредієнти, додати консервовану кукурудзу, заправити сметаною або майонезом, посолити за смаком, за бажанням додати чорний мелений перець.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати, викласти в салатник і одразу подавати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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