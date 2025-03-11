Салат Пікнік за 5 хвилин — хрустка пекінська капуста та ніжна шинка

Салат "Пікнік" за п'ять хвилин — знадобиться пекінська капуста
Легкий, хрусткий і неймовірно смачний салат "Пікнік" стане справжньою знахідкою для будь-якої нагоди. Усього кілька хвилин, прості інгредієнти та мінімум зусиль — і на вашому столі чудова страва, яка сподобається всім.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- шинка — 200 г;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- сметана або майонез — 2 ст. л. (за смаком);
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за бажанням.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нарізати тонкими смужками, болгарський перець очистити від насіння та нарізати соломкою.
Шинку нарізати соломкою або кубиками, зелену цибулю дрібно посікти.
У великій мисці з’єднати всі підготовлені інгредієнти, додати консервовану кукурудзу, заправити сметаною або майонезом, посолити за смаком, за бажанням додати чорний мелений перець.
Добре перемішати, викласти в салатник і одразу подавати.
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