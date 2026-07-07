Салат с баклажанами и помидорами, который исчезает со стола за 1 минуту: рецепт
В сезон баклажанов этот салат легко становится одним из самых любимых на столе. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, а после короткого настаивания в холодильнике закуска становится ещё нежнее и аппетитнее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут.
- Затем обсушить, смешать с яйцом и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце и полностью остудить.
- Помидоры нарезать кубиками, зелень измельчить, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец.
- Хорошо перемешать и поставить салат в холодильник на 15 минут, чтобы он настоялся.
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