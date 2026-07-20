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Салат с кабачками "Гениальный": рецепт на лето за 2 минуты

20 июля 2026 21:44
Молодые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые и быстрые блюда, не требующие много времени. Этот салат приятно удивляет нежным вкусом, легкой хрусткостью и ароматной заправкой из сыра, чеснока и укропа. Он прекрасно подойдёт как к семейному обеду, так и к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодой кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
  • сметана или густой натуральный йогурт — 4 ст. л.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • грецкие орехи — 20 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • свежий укроп — несколько веточек;
  • молотый черный перец — щепотка;
  • соль — по вкусу.
Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать небольшими кубиками, залить кипятком на несколько минут, после чего слить воду и дать стечь лишней жидкости.
  2. Для заправки смешать сметану или йогурт с измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, тертым сыром и измельченными грецкими орехами.
  3. Смешать ещё тёплый кабачок с заправкой и хорошо перемешать.
  4. Подавать салат сразу или охладить несколько минут в холодильнике перед подачей.

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