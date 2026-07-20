Салат с кабачками "Гениальный": рецепт на лето за 2 минуты
В сезон молодых кабачков хочется готовить простые и быстрые блюда, не требующие много времени. Этот салат приятно удивляет нежным вкусом, легкой хрусткостью и ароматной заправкой из сыра, чеснока и укропа. Он прекрасно подойдёт как к семейному обеду, так и к праздничному столу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодой кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
- сметана или густой натуральный йогурт — 4 ст. л.;
- твердый сыр — 50 г;
- грецкие орехи — 20 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий укроп — несколько веточек;
- молотый черный перец — щепотка;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать небольшими кубиками, залить кипятком на несколько минут, после чего слить воду и дать стечь лишней жидкости.
- Для заправки смешать сметану или йогурт с измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, тертым сыром и измельченными грецкими орехами.
- Смешать ещё тёплый кабачок с заправкой и хорошо перемешать.
- Подавать салат сразу или охладить несколько минут в холодильнике перед подачей.
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