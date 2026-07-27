Салат с кабачками "Король": понадобится всего 3 ингредиента
27 июля 2026 12:24
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Король" — это легкое, но в то же время сытное блюдо из минимума ингредиентов. Обжаренные кабачки прекрасно сочетаются с нежной курицей, яйцами и кремовой заправкой, поэтому салат получается сочным, ароматным и очень вкусным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
- отварное куриное филе — 200 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- варёные желтки — 4 шт.;
- сметана — 150 г;
- неострая горчица — 1 ст. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой румяности. Остудить.
- Куриное филе и белки яиц нарезать кубиками, смешать с остывшими кабачками.
- Для заправки размять вареные желтки, смешать их со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородности.
- Заправить салат соусом, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу или дать несколько минут настояться.
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