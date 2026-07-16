Салат с кабачками "Мирослав": новый рецепт 2026 года

Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон молодых кабачков хочется находить новые интересные рецепты, и этот салат станет приятным открытием. Овощи остаются сочными, а особый вкус им придаёт ароматная заправка со специями, соевым соусом и лёгкой кислинкой яблочного уксуса. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир к мясным блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок или цуккини — 1 большой (или 2 маленьких);

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу.

Для заправки:

сладкая паприка — 0,5 ч. л.;

паприка чили — по вкусу;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать соломкой, посолить и оставить на 15 минут, чтобы он пустил лишнюю влагу. Лук, чеснок, перец и помидоры нарезать. На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук и чеснок, затем добавить перец и помидоры. Готовить до появления овощного сока. Кабачки хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить паприку, чили, кориандр, сахар, соевый соус и яблочный уксус и перемешать. К кабачкам добавить теплые обжаренные овощи вместе с соком со сковороды. Еще раз хорошо перемешать и оставить салат, чтобы он впитал все ароматы. Готовый салат подавайте охлажденным или слегка теплым. Он прекрасно дополнит любой летний ужин.

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