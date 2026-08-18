Салат с кабачками на зиму: для этого рецепта понадобится 3 кг

Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эту закуску стоит приготовить на зиму, если хочется простого овощного рецепта без сложных этапов. Кабачки получаются сочными, пикантными и хорошо пропитываются насыщенным томатным соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 3 кг;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 150 г;

черный молотый перец — 1 ст. л.;

растительное масло — 100 мл;

чеснок — 1 головка;

томатный соус — 485 г;

уксус 9% — 100 мл.

Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать небольшими кубиками, добавить соль, сахар, перец, растительное масло, измельченный чеснок и томатный соус. Перемешать и поставить на небольшой огонь. После закипания тушить около 15 минут, периодически перемешивая. Добавить уксус и готовить ещё примерно 10 минут. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.

Из указанного количества получается примерно 3 банки по 750 мл и одна банка на 850 мл.

Кабачки получаются сочными, ароматными и не развариваются. Зимой их можно подавать к картофелю, мясу, кашам или просто со свежим хлебом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.