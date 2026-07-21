Салат с огурцами "Зимний король": рецепт консервирования № 1, без стерилизации
Если вы ищете проверенный рецепт консервирования огурцов, обратите внимание на этот популярный салат. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и пряный маринад придают блюду насыщенный и ароматный вкус. Такая заготовка прекрасно дополнит картофель или мясные блюда.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- лук — 500 г;
- свежий укроп — 1 большой пучок;
- уксус 9% — 200 мл;
- растительное масло — 150 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — 50 г;
- чёрный перец горошком — 15–20 шт.;
- лавровый лист — 3–4 шт.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить.
- Смешать овощи с солью и оставить на 1–2 часа, чтобы они пустили сок.
- Переложить всё в кастрюлю, добавить сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист.
- Довести до кипения и варить 4–5 минут после изменения цвета огурцов.
- Разложить салат вместе с маринадом по подготовленным банкам, по желанию простерилизовать, после чего герметично закрыть крышками.
- Перевернуть банки вверх дном, оставить до полного остывания и хранить в прохладном тёмном месте.
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