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Салат с огурцами "Зимний король": рецепт консервирования № 1, без стерилизации

21 июля 2026 01:04
Салат с огурцами "Зимний король". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если вы ищете проверенный рецепт консервирования огурцов, обратите внимание на этот популярный салат. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и пряный маринад придают блюду насыщенный и ароматный вкус. Такая заготовка прекрасно дополнит картофель или мясные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • лук — 500 г;
  • свежий укроп — 1 большой пучок;
  • уксус 9% — 200 мл;
  • растительное масло — 150 мл;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 50 г;
  • чёрный перец горошком — 15–20 шт.;
  • лавровый лист — 3–4 шт.
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить.
  2. Смешать овощи с солью и оставить на 1–2 часа, чтобы они пустили сок.
  3. Переложить всё в кастрюлю, добавить сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист.
  4. Довести до кипения и варить 4–5 минут после изменения цвета огурцов.
  5. Разложить салат вместе с маринадом по подготовленным банкам, по желанию простерилизовать, после чего герметично закрыть крышками.
  6. Перевернуть банки вверх дном, оставить до полного остывания и хранить в прохладном тёмном месте.

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