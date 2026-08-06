Салат "Шустрик" за 5 минут: для этого рецепта потребуется всего 3 ингредиента
6 августа 2026 12:34
Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное, этот салат всегда выручает. Хрустящий огурец, сочная морковь и нежный сыр идеально сочетаются друг с другом, а чесночная заправка придает блюду яркий аромат.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- свежий огурец — 1 шт.;
- твердый сыр — 150 г.
Для заправки:
- майонез — 2–3 ст. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь очистить и натереть соломкой на терке для корейской моркови.
- Огурец также натереть или нарезать тонкой соломкой.
- Добавить натертый твёрдый сыр и измельчённый чеснок.
- Заправить салат майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
- Подавать сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими и сочными.
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