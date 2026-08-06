Салат "Шустрик" за 5 минут: для этого рецепта потребуется всего 3 ингредиента

Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное, этот салат всегда выручает. Хрустящий огурец, сочная морковь и нежный сыр идеально сочетаются друг с другом, а чесночная заправка придает блюду яркий аромат.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

твердый сыр — 150 г.

Для заправки:

майонез — 2–3 ст. л.;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть соломкой на терке для корейской моркови. Огурец также натереть или нарезать тонкой соломкой. Добавить натертый твёрдый сыр и измельчённый чеснок. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Подавать сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими и сочными.

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