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Главная arrow Вкус arrow Салат "Столичный" за 5 минут — затмил все популярные салаты arrow

Салат "Столичный" за 5 минут — затмил все популярные салаты

25 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Столичный за 5 минут — рецепт с фото и способ приготовления, который затмевает популярные салаты
Салат "Столичный". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат действительно спасает, когда времени мало, а хочется чего-то яркого по вкусу. В нем сочетаются нежные яйца, сочные огурцы, копченое мясо и сыр, а сбалансированная сметанно-майонезная заправка с горчицей добавляет нужной пикантности. Салат готовится за считанные минуты и легко затмевает популярные классические варианты — достаточно просто перемешать ингредиенты и подавать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца вареные — 3 шт.;
  • копченое мясо или ветчина — 200 г;
  • огурец — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Нарезать вареные яйца мелкими кубиками. Добавить ветчину или копченое мясо, нарезанное тонкой соломкой, и огурцы, нарезанные так же.

Салат Столичний за 5 хвилин
Натертые яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертый на крупной терке сыр. В отдельной миске соединить сметану, майонез, горчицу в зернах и натертый на мелкой терке чеснок, тщательно перемешать до однородности.

Салат Столичний за 5 хвилин, рецепт з фото та спосіб приготування
Добавление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать и подать сразу.

Салат Столичний за 5 хвилин, рецепт з фото
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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