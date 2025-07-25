Салат Столичный за 5 минут — рецепт с фото и способ приготовления, который затмевает популярные салаты

Салат "Столичный" за 5 минут — затмил все популярные салаты
Этот салат действительно спасает, когда времени мало, а хочется чего-то яркого по вкусу. В нем сочетаются нежные яйца, сочные огурцы, копченое мясо и сыр, а сбалансированная сметанно-майонезная заправка с горчицей добавляет нужной пикантности. Салат готовится за считанные минуты и легко затмевает популярные классические варианты — достаточно просто перемешать ингредиенты и подавать.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 3 шт.;
- копченое мясо или ветчина — 200 г;
- огурец — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Нарезать вареные яйца мелкими кубиками. Добавить ветчину или копченое мясо, нарезанное тонкой соломкой, и огурцы, нарезанные так же.
Добавить натертый на крупной терке сыр. В отдельной миске соединить сметану, майонез, горчицу в зернах и натертый на мелкой терке чеснок, тщательно перемешать до однородности.
Заправить салат, хорошо перемешать и подать сразу.
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