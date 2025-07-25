Салат Столичный за 5 минут — рецепт с фото и способ приготовления, который затмевает популярные салаты

Салат "Столичный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат действительно спасает, когда времени мало, а хочется чего-то яркого по вкусу. В нем сочетаются нежные яйца, сочные огурцы, копченое мясо и сыр, а сбалансированная сметанно-майонезная заправка с горчицей добавляет нужной пикантности. Салат готовится за считанные минуты и легко затмевает популярные классические варианты — достаточно просто перемешать ингредиенты и подавать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца вареные — 3 шт.;

копченое мясо или ветчина — 200 г;

огурец — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Нарезать вареные яйца мелкими кубиками. Добавить ветчину или копченое мясо, нарезанное тонкой соломкой, и огурцы, нарезанные так же.

Натертые яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертый на крупной терке сыр. В отдельной миске соединить сметану, майонез, горчицу в зернах и натертый на мелкой терке чеснок, тщательно перемешать до однородности.

Добавление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать и подать сразу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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