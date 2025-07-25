Салат Столичний за 5 хвилин — рецепт з фото та спосіб приготування, який затьмарює популярні салати

Салат "Столичний" за 5 хвилин — затьмарив всі популярні салати
Цей салат справді рятує, коли часу обмаль, а хочеться чогось яскравого за смаком. У ньому поєднуються ніжні яйця, соковиті огірки, копчене м’ясо та сир, а збалансована сметанно-майонезна заправка з гірчицею додає потрібної пікантності. Салат готується за лічені хвилини та легко затьмарює популярні класичні варіанти — достатньо просто перемішати інгредієнти й подавати.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 3 шт.;
- копчене м’ясо або шинка — 200 г;
- огірок — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Нарізати варені яйця дрібними кубиками. Додати шинку або копчене м’ясо, нарізане тонкою соломкою, та огірки, нарізані так само.
Додати натертий на великій тертці сир. У окремій мисці з’єднати сметану, майонез, гірчицю в зернах і натертий на дрібній тертці часник, ретельно перемішати до однорідності.
Заправити салат, добре перемішати та подати одразу.
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