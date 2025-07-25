Салат Столичний за 5 хвилин — рецепт з фото та спосіб приготування, який затьмарює популярні салати

Салат "Столичний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат справді рятує, коли часу обмаль, а хочеться чогось яскравого за смаком. У ньому поєднуються ніжні яйця, соковиті огірки, копчене м’ясо та сир, а збалансована сметанно-майонезна заправка з гірчицею додає потрібної пікантності. Салат готується за лічені хвилини та легко затьмарює популярні класичні варіанти — достатньо просто перемішати інгредієнти й подавати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

копчене м’ясо або шинка — 200 г;

огірок — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Нарізати варені яйця дрібними кубиками. Додати шинку або копчене м’ясо, нарізане тонкою соломкою, та огірки, нарізані так само.

Натерті яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці сир. У окремій мисці з’єднати сметану, майонез, гірчицю в зернах і натертий на дрібній тертці часник, ретельно перемішати до однорідності.

Додавання соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат, добре перемішати та подати одразу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.