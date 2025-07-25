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Головна arrow Смак arrow Салат "Столичний" за 5 хвилин — затьмарив всі популярні салати arrow

Салат "Столичний" за 5 хвилин — затьмарив всі популярні салати

25 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Столичний за 5 хвилин — рецепт з фото та спосіб приготування, який затьмарює популярні салати
Салат "Столичний". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат справді рятує, коли часу обмаль, а хочеться чогось яскравого за смаком. У ньому поєднуються ніжні яйця, соковиті огірки, копчене м’ясо та сир, а збалансована сметанно-майонезна заправка з гірчицею додає потрібної пікантності. Салат готується за лічені хвилини та легко затьмарює популярні класичні варіанти — достатньо просто перемішати інгредієнти й подавати. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • копчене м’ясо або шинка — 200 г;
  • огірок — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Нарізати варені яйця дрібними кубиками. Додати шинку або копчене м’ясо, нарізане тонкою соломкою, та огірки, нарізані так само. 

Салат Столичний за 5 хвилин
Натерті яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці сир. У окремій мисці з’єднати сметану, майонез, гірчицю в зернах і натертий на дрібній тертці часник, ретельно перемішати до однорідності. 

Салат Столичний за 5 хвилин, рецепт з фото та спосіб приготування
Додавання соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат, добре перемішати та подати одразу.

Салат Столичний за 5 хвилин, рецепт з фото
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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