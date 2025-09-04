Видео
Салат "Рассвет" — рецепт, вкуснее оливье и крабового

4 сентября 2025 12:00
Салат Рассвет — грузинский рецепт более вкусного салата, чем оливье
Салат "Рассвет". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Рассвет" — это оригинальный грузинский рецепт, который легко покорит ваш стол. Сочетание нежной курицы, маринованных огурцов, фасоли и сыра создает насыщенный и гармоничный вкус. Он сытный, яркий и одновременно легче традиционных салатов, поэтому станет отличной альтернативой оливье или крабовому на любом празднике.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • куриное мясо отварное — 300 г;
  • маринованные огурцы — 4-5 шт.;
  • морковь свежая — 1 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • красная фасоль (консервированная) — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную курицу и маринованные огурцы нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Вареные яйца и твердый сыр также нарезать кубиками.

рецепт салату
Огурцы и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В миску сложить подготовленные ингредиенты, добавить красную фасоль без жидкости. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

салат з квасолею та огірками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается ярким, сытным и очень вкусным.

салат рецепт фасоль морковь по-корейски закуска
