Салат Рассвет — грузинский рецепт более вкусного салата, чем оливье

Салат "Рассвет" — рецепт, вкуснее оливье и крабового
Салат "Рассвет" — это оригинальный грузинский рецепт, который легко покорит ваш стол. Сочетание нежной курицы, маринованных огурцов, фасоли и сыра создает насыщенный и гармоничный вкус. Он сытный, яркий и одновременно легче традиционных салатов, поэтому станет отличной альтернативой оливье или крабовому на любом празднике.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное мясо отварное — 300 г;
- маринованные огурцы — 4-5 шт.;
- морковь свежая — 1 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- красная фасоль (консервированная) — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Отваренную курицу и маринованные огурцы нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Вареные яйца и твердый сыр также нарезать кубиками.
В миску сложить подготовленные ингредиенты, добавить красную фасоль без жидкости. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
Салат получается ярким, сытным и очень вкусным.
