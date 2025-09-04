Салат Рассвет — грузинский рецепт более вкусного салата, чем оливье

Салат "Рассвет". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Рассвет" — это оригинальный грузинский рецепт, который легко покорит ваш стол. Сочетание нежной курицы, маринованных огурцов, фасоли и сыра создает насыщенный и гармоничный вкус. Он сытный, яркий и одновременно легче традиционных салатов, поэтому станет отличной альтернативой оливье или крабовому на любом празднике.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное мясо отварное — 300 г;

маринованные огурцы — 4-5 шт.;

морковь свежая — 1 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

красная фасоль (консервированная) — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную курицу и маринованные огурцы нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Вареные яйца и твердый сыр также нарезать кубиками.

Огурцы и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В миску сложить подготовленные ингредиенты, добавить красную фасоль без жидкости. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат получается ярким, сытным и очень вкусным.

