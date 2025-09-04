Салат Світанок — грузинський рецепт смачнішого за олів’є салату

Салат "Світанок". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Світанок" — це оригінальний грузинський рецепт, який легко підкорить ваш стіл. Поєднання ніжної курки, маринованих огірків, квасолі та сиру створює насичений і гармонійний смак. Він ситний, яскравий і водночас легший за традиційні салати, тому стане чудовою альтернативою олів’є чи крабовому на будь-якому святі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряче м’ясо відварене — 300 г;

мариновані огірки — 4–5 шт.;

морква свіжа — 1 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

твердий сир — 100 г;

червона квасоля (консервована) — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Відварену курку та мариновані огірки нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Варені яйця та твердий сир також нарізати кубиками.

Огірки та морква. Фото: gospodynka.com.ua

У миску скласти підготовлені інгредієнти, додати червону квасолю без рідини. Заправити майонезом і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат виходить яскравим, ситним і дуже смачним.

