Салат "Світанок" — рецепт, смачніше олівʼє і крабового

4 вересня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Світанок — грузинський рецепт смачнішого за олів’є салату
Салат "Світанок". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Світанок" — це оригінальний грузинський рецепт, який легко підкорить ваш стіл. Поєднання ніжної курки, маринованих огірків, квасолі та сиру створює насичений і гармонійний смак. Він ситний, яскравий і водночас легший за традиційні салати, тому стане чудовою альтернативою олів’є чи крабовому на будь-якому святі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо відварене — 300 г;
  • мариновані огірки — 4–5 шт.;
  • морква свіжа — 1 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • червона квасоля (консервована) — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Відварену курку та мариновані огірки нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Варені яйця та твердий сир також нарізати кубиками.

рецепт салату
Огірки та морква. Фото: gospodynka.com.ua

У миску скласти підготовлені інгредієнти, додати червону квасолю без рідини. Заправити майонезом і добре перемішати.

салат з квасолею та огірками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат виходить яскравим, ситним і дуже смачним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 
 

салат рецепт квасоля морква по-корейськи закуска
