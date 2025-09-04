Салат Світанок — грузинський рецепт смачнішого за олів’є салату

Салат "Світанок" — рецепт, смачніше олівʼє і крабового
Салат "Світанок" — це оригінальний грузинський рецепт, який легко підкорить ваш стіл. Поєднання ніжної курки, маринованих огірків, квасолі та сиру створює насичений і гармонійний смак. Він ситний, яскравий і водночас легший за традиційні салати, тому стане чудовою альтернативою олів’є чи крабовому на будь-якому святі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо відварене — 300 г;
- мариновані огірки — 4–5 шт.;
- морква свіжа — 1 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- червона квасоля (консервована) — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Відварену курку та мариновані огірки нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Варені яйця та твердий сир також нарізати кубиками.
У миску скласти підготовлені інгредієнти, додати червону квасолю без рідини. Заправити майонезом і добре перемішати.
Салат виходить яскравим, ситним і дуже смачним.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!