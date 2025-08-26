Салат с баклажанами и сладким перцем — рецепт приготовления

Салат с баклажанами и сладким перцем — супер сочетание
Салат с баклажанами и сладким перцем сочетает хрустящие кусочки баклажана, сочный перец и свежую кинзу в душистой заправке из лимонной кислинки и оливкового масла. Блюдо яркое, легкое и настолько вкусное, что его хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- баклажан — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- чеснок — 1 зуб;
- кинза — небольшой пучок;
- оливковое масло — 1 ст. л. (для заправки);
- уксус 9% или сок лимона — 1 ст. л.;
- сахар — щепотка;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки баклажанов.
Способ приготовления
Баклажан нарезать небольшими кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить баклажаны на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, переложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Перец нарезать тонкими полосками, чеснок измельчить, кинзу мелко порубить. В миске соединить баклажаны, перец, чеснок и кинзу.
Добавить оливковое масло, уксус или лимонный сок, щепотку сахара, соль и перец. Аккуратно перемешать и дать настояться 5-10 минут. Подать теплым или комнатной температуры.
