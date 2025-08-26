Салат с баклажанами и сладким перцем — рецепт приготовления

Салат с баклажанами и сладким перцем. Фото: кадр из видео

Салат с баклажанами и сладким перцем сочетает хрустящие кусочки баклажана, сочный перец и свежую кинзу в душистой заправке из лимонной кислинки и оливкового масла. Блюдо яркое, легкое и настолько вкусное, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

баклажан — 1 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

чеснок — 1 зуб;

кинза — небольшой пучок;

оливковое масло — 1 ст. л. (для заправки);

уксус 9% или сок лимона — 1 ст. л.;

сахар — щепотка;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

масло растительное — для жарки баклажанов.

Способ приготовления

Баклажан нарезать небольшими кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами.

Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить баклажаны на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, переложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Баклажаны и перцы. Фото: кадр из видео

Перец нарезать тонкими полосками, чеснок измельчить, кинзу мелко порубить. В миске соединить баклажаны, перец, чеснок и кинзу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Добавить оливковое масло, уксус или лимонный сок, щепотку сахара, соль и перец. Аккуратно перемешать и дать настояться 5-10 минут. Подать теплым или комнатной температуры.

