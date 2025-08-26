Видео
Салат с баклажанами и сладким перцем — супер сочетание

26 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с баклажанами и сладким перцем — рецепт приготовления
Салат с баклажанами и сладким перцем. Фото: кадр из видео
Салат с баклажанами и сладким перцем сочетает хрустящие кусочки баклажана, сочный перец и свежую кинзу в душистой заправке из лимонной кислинки и оливкового масла. Блюдо яркое, легкое и настолько вкусное, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажан — 1 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зуб;
  • кинза — небольшой пучок;
  • оливковое масло — 1 ст. л. (для заправки);
  • уксус 9% или сок лимона — 1 ст. л.;
  • сахар — щепотка;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — для жарки баклажанов.

Способ приготовления

Баклажан нарезать небольшими кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами.

рецепт салату з баклажанами
Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить баклажаны на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, переложить на полотенце, чтобы убрать лишний жир.

рецепт салату з солодкий перцем
Баклажаны и перцы. Фото: кадр из видео

Перец нарезать тонкими полосками, чеснок измельчить, кинзу мелко порубить. В миске соединить баклажаны, перец, чеснок и кинзу.

рецепт салату з перцями та баклажанами
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Добавить оливковое масло, уксус или лимонный сок, щепотку сахара, соль и перец. Аккуратно перемешать и дать настояться 5-10 минут. Подать теплым или комнатной температуры.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

