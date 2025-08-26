Салат із баклажанами та солодким перцем — рецепт приготування

Салат з баклажанами та солодким перцем. Фото: кадр з відео

Салат із баклажанами та солодким перцем поєднує хрусткі шматочки баклажана, соковитий перець і свіжу кінзу в запашній заправці з лимонної кислинки та оливкової олії. Страва яскрава, легка й настільки смачна, що її хочеться готувати знову.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

баклажан — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

часник — 1 зуб.;

кінза — невеликий пучок;

оливкова олія — 1 ст. л. (для заправки);

оцет 9% або сік лимона — 1 ст. л.;

цукор — дрібка;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія рослинна — для смаження баклажанів.

Спосіб приготування

Баклажан нарізати невеликими кубиками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Промокнути паперовими рушниками.

Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити баклажани на середньому вогні до золотистої хрусткої скоринки, перекласти на рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Баклажани та перці. Фото: кадр з відео

Перець нарізати тонкими смужками, часник подрібнити, кінзу дрібно посікти. У мисці з’єднати баклажани, перець, часник і кінзу.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Додати оливкову олію, оцет або лимонний сік, дрібку цукру, сіль і перець. Акуратно перемішати та дати настоятися 5–10 хвилин. Подати теплим або кімнатної температури.

