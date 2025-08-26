Відео
Салат з баклажанами та солодким перцем — супер поєднання

Салат з баклажанами та солодким перцем — супер поєднання

26 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із баклажанами та солодким перцем — рецепт приготування
Салат з баклажанами та солодким перцем. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак

Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат із баклажанами та солодким перцем поєднує хрусткі шматочки баклажана, соковитий перець і свіжу кінзу в запашній заправці з лимонної кислинки та оливкової олії. Страва яскрава, легка й настільки смачна, що її хочеться готувати знову.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажан — 1 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • кінза — невеликий пучок;
  • оливкова олія — 1 ст. л. (для заправки);
  • оцет 9% або сік лимона — 1 ст. л.;
  • цукор — дрібка;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія рослинна — для смаження баклажанів.

Спосіб приготування

Баклажан нарізати невеликими кубиками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Промокнути паперовими рушниками.

рецепт салату з баклажанами
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити баклажани на середньому вогні до золотистої хрусткої скоринки, перекласти на рушник, щоб прибрати зайвий жир.

рецепт салату з солодкий перцем
Баклажани та перці. Фото: кадр з відео

Перець нарізати тонкими смужками, часник подрібнити, кінзу дрібно посікти. У мисці з’єднати баклажани, перець, часник і кінзу. 

рецепт салату з перцями та баклажанами
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Додати оливкову олію, оцет або лимонний сік, дрібку цукру, сіль і перець. Акуратно перемішати та дати настоятися 5–10 хвилин. Подати теплим або кімнатної температури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт баклажан салат з баклажанів солодкий перець
