Салат із баклажанами та солодким перцем — рецепт приготування

Салат з баклажанами та солодким перцем — супер поєднання
Салат із баклажанами та солодким перцем поєднує хрусткі шматочки баклажана, соковитий перець і свіжу кінзу в запашній заправці з лимонної кислинки та оливкової олії. Страва яскрава, легка й настільки смачна, що її хочеться готувати знову.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- баклажан — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- кінза — невеликий пучок;
- оливкова олія — 1 ст. л. (для заправки);
- оцет 9% або сік лимона — 1 ст. л.;
- цукор — дрібка;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія рослинна — для смаження баклажанів.
Спосіб приготування
Баклажан нарізати невеликими кубиками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Промокнути паперовими рушниками.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити баклажани на середньому вогні до золотистої хрусткої скоринки, перекласти на рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Перець нарізати тонкими смужками, часник подрібнити, кінзу дрібно посікти. У мисці з’єднати баклажани, перець, часник і кінзу.
Додати оливкову олію, оцет або лимонний сік, дрібку цукру, сіль і перець. Акуратно перемішати та дати настоятися 5–10 хвилин. Подати теплим або кімнатної температури.
