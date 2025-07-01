Рецепт салата с баклажанами Армянская Сакура — ароматное летнее блюдо с маринованным луком

Салат с баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из баклажанов и маринованного лука не просто вкусный, а невероятно удачный. Нежные ломтики овощей, хрустящий лук и пикантная заправка создают гармоничную закуску для любого случая — от повседневного стола до праздничного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

баклажаны — 3 шт.;

соль — ¾ ч. л.;

масло — для жарки;

майонез — по вкусу;

укроп — для подачи.

Для маринования лука:

лук красный — 1 шт.;

соль — ⅓ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать красный лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, уксус и оставить мариноваться на 10 минут.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажаны нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем отжать лишнюю жидкость бумажными полотенцами.

Нарезанные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить баклажаны на сковороде с разогретым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

На плоскую тарелку выложить жареные баклажаны первым слоем, нанести сеточку из майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Затем выложить маринованный лук и снова немного майонеза. Украсить свежим укропом. Подавать охлажденным.

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