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Главная arrow Вкус arrow Салат с баклажанами "Армянская сакура" — блюдо лета 2025 arrow

Салат с баклажанами "Армянская сакура" — блюдо лета 2025

1 июля 2025 12:55
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт салата с баклажанами Армянская Сакура — ароматное летнее блюдо с маринованным луком
Салат с баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат из баклажанов и маринованного лука не просто вкусный, а невероятно удачный. Нежные ломтики овощей, хрустящий лук и пикантная заправка создают гармоничную закуску для любого случая — от повседневного стола до праздничного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • соль — ¾ ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • майонез — по вкусу;
  • укроп — для подачи.

Для маринования лука:

  • лук красный — 1 шт.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать красный лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, уксус и оставить мариноваться на 10 минут.

маринована цибуля
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажаны нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем отжать лишнюю жидкость бумажными полотенцами.

салат з баклажанами
Нарезанные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить баклажаны на сковороде с разогретым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

рецепт салату з баклажанами
Жареные баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

На плоскую тарелку выложить жареные баклажаны первым слоем, нанести сеточку из майонеза.

простий рецепт салату з баклажанами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Затем выложить маринованный лук и снова немного майонеза. Украсить свежим укропом. Подавать охлажденным.

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