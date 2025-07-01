Рецепт салата с баклажанами Армянская Сакура — ароматное летнее блюдо с маринованным луком

Салат с баклажанами "Армянская сакура" — блюдо лета 2025
Этот салат из баклажанов и маринованного лука не просто вкусный, а невероятно удачный. Нежные ломтики овощей, хрустящий лук и пикантная заправка создают гармоничную закуску для любого случая — от повседневного стола до праздничного меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 шт.;
- соль — ¾ ч. л.;
- масло — для жарки;
- майонез — по вкусу;
- укроп — для подачи.
Для маринования лука:
- лук красный — 1 шт.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать красный лук тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар, уксус и оставить мариноваться на 10 минут.
Баклажаны нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем отжать лишнюю жидкость бумажными полотенцами.
Обжарить баклажаны на сковороде с разогретым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
На плоскую тарелку выложить жареные баклажаны первым слоем, нанести сеточку из майонеза.
Затем выложить маринованный лук и снова немного майонеза. Украсить свежим укропом. Подавать охлажденным.
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