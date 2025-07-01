Рецепт салату з баклажанами Вірменська Сакура — ароматна літня страва з маринованою цибулею

Салат з баклажанами "Вірменська сакура" — страва літа 2025
Цей салат з баклажанів і маринованої цибулі не просто смачний, а неймовірно вдалий. Ніжні скибочки овочів, хрустка цибуля і пікантна заправка створюють гармонійну закуску для будь-якого випадку — від повсякденного столу до святкового меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 шт.;
- сіль — ¾ ч. л.;
- олія — для смаження;
- майонез — на смак;
- кріп — для подачі.
Для маринування цибулі:
- цибуля червона — 1 шт.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати червону цибулю тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор, оцет і залишити маринуватись на 10 хвилин.
Баклажани нарізати кружечками, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин. Потім віджати зайву рідину паперовими рушниками.
Обсмажити баклажани на сковороді з розігрітою олією до золотистої скоринки з обох боків.
На плоску тарілку викласти смажені баклажани першим шаром, нанести сіточку з майонезу.
Потім викласти мариновану цибулю й знову трохи майонезу. Прикрасити свіжим кропом. Подавати охолодженим.
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