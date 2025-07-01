Рецепт салату з баклажанами Вірменська Сакура — ароматна літня страва з маринованою цибулею

Салат з баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з баклажанів і маринованої цибулі не просто смачний, а неймовірно вдалий. Ніжні скибочки овочів, хрустка цибуля і пікантна заправка створюють гармонійну закуску для будь-якого випадку — від повсякденного столу до святкового меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 шт.;

сіль — ¾ ч. л.;

олія — для смаження;

майонез — на смак;

кріп — для подачі.

Для маринування цибулі:

цибуля червона — 1 шт.;

сіль — ⅓ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати червону цибулю тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор, оцет і залишити маринуватись на 10 хвилин.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажани нарізати кружечками, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин. Потім віджати зайву рідину паперовими рушниками.

Нарізані баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити баклажани на сковороді з розігрітою олією до золотистої скоринки з обох боків.

Смажені баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

На плоску тарілку викласти смажені баклажани першим шаром, нанести сіточку з майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Потім викласти мариновану цибулю й знову трохи майонезу. Прикрасити свіжим кропом. Подавати охолодженим.

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