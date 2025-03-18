Салат с печенью и свеклой — поднимает уровень железа

Салат с печенью и свеклой — вкусный способ поднять железо
Железо — ключевой элемент для энергии и хорошего самочувствия. Этот салат с печенью и свеклой не только насытит, но и поможет поддержать здоровый баланс микроэлементов в организме.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 400 г;
- куриная печень — 300 г;
- лук — 1 небольшая луковица или половина;
- вода — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный сок — 3 ст. л.;
- петрушка — по вкусу;
- масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать отварную свеклу кубиками, добавить 1 ч. л. масла и перемешать.
В миску с водой всыпать сахар, размешать до полного растворения. Лук нарезать полукольцами, выложить в маринад и оставить на 15 минут.
Промыть куриную печень, хорошо обсушить, нарезать на небольшие кусочки и обжарить на растительном масле до готовности. Влить яблочный сок, тушить еще несколько минут, пока жидкость не испарится.
Смешать в миске свеклу, печень, маринованный лук и измельченную петрушку. Добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
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