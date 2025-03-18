Салат с печенью и свеклой — поднимает уровень железа

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Железо — ключевой элемент для энергии и хорошего самочувствия. Этот салат с печенью и свеклой не только насытит, но и поможет поддержать здоровый баланс микроэлементов в организме.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла отварная — 400 г;

куриная печень — 300 г;

лук — 1 небольшая луковица или половина;

вода — 4 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный сок — 3 ст. л.;

петрушка — по вкусу;

масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать отварную свеклу кубиками, добавить 1 ч. л. масла и перемешать.

Синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

В миску с водой всыпать сахар, размешать до полного растворения. Лук нарезать полукольцами, выложить в маринад и оставить на 15 минут.

Куриная печень. Фото: smachnenke.com.ua

Промыть куриную печень, хорошо обсушить, нарезать на небольшие кусочки и обжарить на растительном масле до готовности. Влить яблочный сок, тушить еще несколько минут, пока жидкость не испарится.

Салат с печенью и свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в миске свеклу, печень, маринованный лук и измельченную петрушку. Добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.



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